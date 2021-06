Dyrektor M-Sportu - Malcom Wilson oraz szef zespołu Richard Millener przyznają, że pracują nad składem na sezon 2022, pierwszy rok obowiązywania nowych przepisów technicznych Rally1.

Chcą ściągnąć do siebie Elfyna Evansa, którego kontrakt z Toyotą kończy się po tegorocznych mistrzostwach. Millener ujawnił również, że Mikkelsen, który rywalizuje obecnie w WRC 2, jest jedną z opcji.

- Andreas jest jednym z dostępnych kierowców i byłoby głupio nie podjąć dyskusji, ale to nie oznacza, że poczyniliśmy już jakieś dalsze kroki w tej kwestii - powiedział Millener. - Wykonuje dobrą robotę w WRC 2 i pewnie chciałby znów być w WRC, ale w tej chwili nic więcej nie mam do powiedzenia.

Mikkelsen potwierdza, że chciałby dołączyć do ekipy z Cumbrii i zasiąść za kierownicą Forda Rally1.

- Oczywiście już w zeszłym roku kontaktowałem się z M-Sportem pod kątem obecnego sezonu, ale ostatecznie dostałem fajną ofertę od Skody i Toksport, z programem startów w WRC 2 i ERC – powiedział Mikkelsen.

- Nadal negocjujemy z M-Sportem pod kątem przyszłości i byłoby to bardzo interesujące miejsce w odniesieniu do nowych przepisów. Jestem pewien, że będą bardzo konkurencyjni. Natomiast to wszystko, co mogę teraz przekazać - dodał.

