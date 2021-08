Andreas Mikkelsen i Ola Floene wznowili współpracę w zeszłym roku, ale niedawno, pod koniec lipca poinformowali o swoim ponownym rozstaniu. Doświadczony norweski pilot koncentruje się bowiem już na przygotowaniach do Dakaru 2022.

Szwed Jonas Andersson ma zastąpić Floene w Barum Rally Zlin, najbliższej rundzie ERC dla Mikkelsena. Jednak kierowca ujawnił, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, kto w przyszłości będzie dyktował mu opis trasy.

- To naprawdę dobre pytanie, kto będzie moim pilotem w przyszłości - zauważył Mikkelsen. - Nie ma jeszcze decyzji w tej kwestii. Mój plan jest taki, aby przetestować kilku, w celu zobaczenia, jakie będę miał odczucia. Paru już sprawdziłem. Być może aż do końca roku będę musiał poświęcić na to kilka rajdów.

- Taka zmiana w trakcie trwania sezonu nie jest łatwa, ponieważ większość dobrych pilotów jest już zajęta i mają kontrakty do końca roku - kontynuował. - Więc w tej chwili nie mam pojęcia, kto pojawi się w samochodzie, sprawdzę ich i zobaczymy, jak to działa, ponieważ jest to ważna decyzja.

Mikkelsen stara się o miejsce w fabrycznym zespole i starty za kierownicą samochodu Rally1 w sezonie 2022. Wiązany jest z M-Sportem.

- Mam nadzieję, że gdy zmienią się przepisy, będzie coraz więcej dostępnych miejsc w mistrzostwach świata. Obecnie jest wielu kierowców na wysokim poziomie, którzy zasługują na to. Myślę, że jestem jednym z nich. M-Sport, tak, być może. Sądzę, że może być taka możliwość, ale koniec końców wszystko zależy od wyników, jakie osiągniemy. Ważne jest, aby dobrze wypaść w drugiej połowie sezonu.

- Staram się nie myśleć o tym zbyt wiele, ponieważ mam świetny program w tym roku z Toksport i Skodą - dodał. - Chcemy spisać się jak najlepiej i postaramy się o zwycięstwo w WRC 2 i ERC. Co będzie potem, zobaczymy.

Były kierowca fabryczny Volkswagena i Hyundaia prowadzi obecnie w WRC 2 po dwóch wygranych rajdach w pięciu startach. W ERC jest drugi, jeden punkt za broniącym tytułu Aleksiejem Łukjaniukiem.

