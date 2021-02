Mikkelsen widzi się w M-Sporcie

Po trzech ubiegłorocznych występach w Skodzie - dwóch na szczeblu ERC i jednym w WRC - Mikkelsen razem z Toksportem zbudował obszerny program na sezon 2021. Norweg powalczy o tytuły w WRC 2 oraz w mistrzostwach Europy.

Z najwyższą klasą samochodów - WRC - Mikkelsen pożegnał się po zakończeniu sezonu 2019. Norweg - zwycięzca trzech rund na szczeblu mistrzostw świata - celuje w powrót do fabrycznej ekipy w 2022 roku, kiedy to nadejdzie rewolucja techniczna. Samochody WRC zostaną zastąpione autami Rally1, wyposażonymi w hybrydowe jednostki napędowe. 31-latek uważa, że z powodzeniem mógłby walczyć w rajdówce M-Sportu.

- Myślę, że [wszyscy] zdajemy sobie sprawę, że w 2022 roku nie pojawi się nowy producent - powiedział Mikkelsen serwisowi DirtFish. - Wiemy również, że M-Sport jest dobry na początku nowych przepisów. Pamiętamy, co [Sebastien] Ogier zrobił z Fiestą w 2017 roku - on i M-Sport zdobyli podwójną koronę.

- Wygląda na to, że M-Sport jest bardzo mocny na początku, a dopiero później producenci z większym budżetem nadrabiają straty. Jak dla mnie, M-Sport jest naprawdę dobrym miejscem na 2022 rok.

Mikkelsen podkreśla, że dzięki bogatemu doświadczeniu, zebranemu przez lata, mógłby pomóc w rozwoju nowego samochodu.

- Mam na ten rok umowę z Toksportem na WRC 2 i ERC. Jeśli nic nie stanęłoby na przeszkodzie, mógłbym wykonywać jakieś prace dla M-Sportu. Mam duże doświadczenie w rozwijaniu samochodów. Pracowałem z Volkswagenem, Citroenem, Skodą i oczywiście Hyundaiem. W przypadku Polo już od 2012 roku jeździłem dużo z Jari-Mattim [Latvalą], Sebem [Ogierem] i Dieterem Deppingiem.

- Ten sezon chciałbym wykorzystać jako trampolinę do powrotu do pełnego sezonu w ekipie fabrycznej. Mam dobre relacje ze Skodą, a Toksport jest fantastyczny. Ambicją jest powtórzyć to, co zrobiłem w sezonie 2017. Wygrałem niektóre rajdy [w klasie] i pomogło mi to wsiąść do auta WRC w dalszej części roku.

- Chcę wrócić i, jak powiedziałem, M-Sport to bardzo dobre miejsce.

Andreas Mikkelsen wraz z Olą Floene wygrali Rajd Monte Carlo w kategorii WRC 2 i zajęli siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.