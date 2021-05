Mikkelsen i Ola Floene są liderami w klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Świata WRC 2. Prowadzą z 35 punktową przewagą po trzech dotychczasowych rundach sezonu 2021.

Załoga Skody Fabii Rally2 evo triumfowała w Rajdzie Monte Carlo w swojej kategorii, zajęła drugie miejsce w Arktycznym Rajdzie Finlandii, a w Chorwacji finiszowała na piątej pozycji, zapisując na swoje konto Power Stage.

- Czuję się całkiem dobrze, boli mnie tylko gardło, głowa i mam gorączkę - poinformował Mikkelsen za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Jednak przede wszystkim cierpię psychicznie. Naprawdę ciężko jest siedzieć w domu wiedząc, że wszyscy inni są w Portugalii i szykują się do rajdu. Natomiast to co boli najbardziej, to że zawiodłem zespół Toksport, stawiając ich w trudnej sytuacji.

- Jest mi bardzo przykro, ale jednocześnie ciężko kontroluje się takie rzeczy. Nie mam pojęcia, gdzie się zaraziłem - kontynuował. - Kiedy wystąpiły u mnie objawy, było to w nocy z czwartku na piątek. Swoje kontakty mogę prześledzić na jakieś cztery lub pięć dni wstecz. Wtedy byłem we Włoszech na Targa Florio. Podejrzewam, że zaraziłem się tam, albo wracając z Włoch.

- Życzę mojej ekipie Toksport wszystkiego najlepszego w nadchodzącym rajdzie - podkreślił.

Pomimo obecnych problemów zdrowotnych Mikkelsen jest przekonany, że w pełni odzyska siły na czas Rajdu Sardynii, który odbędzie się na początku czerwca.

