Mikkelsen zmartwiony niepewnością Hyundaia

Mikkelsen po raz ostatni pojawił się za kierownicą auta WRC na scenie światowego czempionatu w 2019 roku. Pożegnał się wtedy z ekipą Hyundaia i większość ubiegłego sezonu spędził poza rywalizacją. Zatrudniony przez Pirelli, Norweg rozwijał opony włoskiego producenta. W użyciu był Citroen C3 WRC. Pod koniec roku Mikkelsen wystąpił w dwóch rundach FIA ERC oraz w finale mistrzostw świata - ACI Rally Monza za kierownicą Skody Fabia R5.

Uczestnik 112 rund WRC nie ukrywa, że chciałby wrócić do królewskiej klasy samochodów, niezależnie od tego czy będzie to Ford, Toyota czy Hyundai. Koreańska marka wciąż nie potwierdziła jednak swojego dalszego zaangażowania i projekt hybrydowego auta Rally1 pozostaje niepewny.

- Nie zamykam sobie żadnej opcji - powiedział Mikkelsen w rozmowie z Motorsport.com. - Jednak jeśli zabraknie Hyundaia, samochodów będzie jeszcze mniej, a kierowców więcej. Trudno będzie wtedy zdobyć miejsce.

- Naprawdę mam nadzieję, że Hyundai nadal będzie w WRC, razem z Fordem i Toyotą. Ta ostatnia udowodniła, że posiada świetny pakiet. Myślę, że mają zdecydowanie najszybszy samochód, które pasowałby do mojego stylu jazdy, tak jak pasował [Volkswagen] Polo WRC.

- Ford [M-Sport] również tworzy nowe auto i miło by było być tego częścią, również w kwestii prac rozwojowych. Jeździłem wieloma samochodami i wiem co trzeba zrobić, aby były szybkie i łatwe w prowadzeniu. Wydaje mi się również, że Hyundai mocno się zmienił od czasu, gdy nim ostatni raz jeździłem i poszedł w kierunku, o którym sam mówiłem. Byłoby fajnie ponownie wypróbować ten samochód.

Mikkelsen wspólnie z Toksportem i Skodą Motorsport zorganizował bogaty program startów w sezonie 2021. Norweg, pilotowany przez Olę Floene, zaliczy WRC 2 oraz mistrzostwa Europy. 31-latek przyznał, że rozmawiał również z M-Sportem na temat występów autem WRC. Start w Fieście WRC nie jest w tym roku wykluczony.

- Czy zobaczycie mnie w Fieście WRC w pewnym momencie sezonu? Tak, to możliwe. Naprawdę chciałbym zaliczyć kilka rund autem WRC. Rozmawiałem z Malcolmem [Wilsonem] i Richardem [Millenerem] o 2021 i byliśmy całkiem bliscy porozumienia, ale potem pojawiła się Skoda i złożyła mi razem z Toksportem bardzo dobrą ofertę. Dzięki temu będę dużo jeździł i testował.

- Oczywiście, nie jest to WRC, a powrót do WRC jest celem i to jako kierowca etatowy - zapowiedział Andreas Mikkelsen, który w przyszłym tygodniu powalczy z Olą Floene o kolejny (po Rajdzie Monte Carlo) triumf w WRC 2, tym razem na trasach Arctic Rally Finland.