Kierowca prowadzony przez Toksport wygrał w tym roku Rajd Monte-Carlo, Rajd Estonii i Akropolu w Skodzie Fabii Rally2 evo w drodze po tytuł w WRC 2, który zdobył z zapasem jednej rundy.

To oznaczało, że presja w Rajdzie Monzy, w którym po złapaniu kapcia na pierwszym etapie, zajął trzecie miejsce w kategorii, nie była już tak duża.

Przyznał, że to, co będzie robił w przyszłym roku, jeszcze nie jest do końca przesądzone, ale wiele wskazuje na to, że podejmie się obrony mistrzostwa.

- Oczywiście marzeniem jest zasiąść w Rally1, ale zacznę rok od Rajdu Monte-Carlo z Toksport oraz Skodą i zamiary są takie, aby zaliczyć sezon w WRC 2 - powiedział Mikkelsen.

- Liczę też, że będzie możliwość przejścia do najwyższej klasy. Jeśli jednak nie pojawi się żadna okazja, postaramy się powtórzyć to, co udało nam się osiągnąć w tym roku - kontynuował.

Powszechnie uważano, że jedyną szansą dla Mikkelsena na pełnoetatową jazdę w Rally1 w 2022 roku jest M-Sport, ale zespół ogłosił Gusa Greensmitha jako swojego drugiego kierowcę obok Craiga Breena. Oczekuje się, że Adrien Fourmaux również pozostanie w ekipie z Cumbrii, która do tego negocjuje częściowy program z Sebastienem Loebem. Natomiast pełne składy fabrycznych zespołów Hyundaia i Toyoty zostały ustalone w październiku.