Mistrzostwo dla Hyundaia

Rajd Australii, mający zamykać tegoroczny sezon mistrzostw świata, został odwołany z powodu gwałtownie rozprzestrzeniających się pożarów w Nowej Południowej Walii.

- Uczucia mieszają się między radością w związku ze zdobyciem pierwszego tytułu w WRC, a troską o mieszkańców dotkniętych pożarami w rejonie Coffs Harbour i w innych miejscach Australii - czytamy w oświadczeniu zespołu.

- Odwołanie Rajdu Australii jest właściwą decyzją, biorąc pod uwagę okoliczności. Myślami jesteśmy z tymi, których dotknęły wydarzenia w Nowej Południowej Walii - przekazał szef zespołu Hyundai Motorsport, Andrea Adamo.

- Ze sportowego punktu widzenia, zdobycie pierwszego tytułu w rajdowych mistrzostwach świata to efekt wielu lat ciężkiej pracy wszystkich w Hyundai Motorsport - dodał. - Ten sezon był niesamowicie trudny i zacięty. Żałujemy, że nie mogliśmy walczyć do końca, ale możemy być dumni z naszych wszystkich indywidualnych osiągnięć, jako członków zespołu, czyniąc to wspaniałą, wspólną wygraną. Chciałbym osobiście podziękować wszystkim w Hyundai Motorsport i załogom, które w pełni poświęciły się od Rajdu Monte-Carlo do obecnej chwili.

- Odwołanie Rajdu Australii było jedyną słuszną decyzją, a nasze myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, ich bliskimi i ludźmi z Nowej Południowej Walii dotkniętymi niszczycielskimi pożarami - czytamy w komunikacie zespołu Toyota Gazoo Racing WRC. - Chcieliśmy wyrazić nasz głęboki szacunek dla strażaków, którzy chronią nas wszystkich i zapewniają nam bezpieczeństwo.