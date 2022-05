Guerra wrócił na trasy światowego czempionatu po dwuletniej przerwie i ogłosił program w WRC 2. Rozpoczął od kwietniowego Rajdu Chorwacji. Na wymagających asfaltach nieopodal Zagrzebia sukcesu nie osiągnął - w swojej kategorii dojechał trzynasty.

Kolejnym zaplanowanym występem jest Rajd Portugalii ruszający w najbliższy czwartek. W ostatniej chwili doszło do zmiany na prawym fotelu u Meksykanina. Etatowy pilot Guerry - Hiszpan Daniel Cue musiał z powodów rodzinnych pozostać w domu.

Zastąpi go Sara Fernandez - aktualna mistrzyni Europy, która kolejny rok jeździ z Efrenem Llareną w Rajdowych Mistrzostwach Europy. 36-latka przyleciała do Portugalii prosto z Gran Canarii, gdzie wraz z Llareną walczyła w Rally Islas Canarias - trzeciej odsłonie FIA ERC 2022. Dla Fernandez będzie to dopiero drugi występ na szczeblu WRC. Pierwszy miał miejsce niespełna dziewięć lat temu w Rajdzie Katalonii.

W poniedziałek Guerra i Fernandez zaliczyli testy, a dziś rozpoczęli zapoznanie z trasą Rajdu Portugalii. Meksykańsko-hiszpańska załoga pojedzie Skodą Fabia Rally2 evo, obsługiwaną przez stajnię RaceSeven - tę samą, która przygotowuje bliźniaczą rajdówkę dla Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka.

Rajd Portugalii potrwa od czwartku do niedzieli. W programie jest 21 odcinków specjalnych.

Polecane video: