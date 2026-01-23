Drugą piątkową pętlę uzupełniły odcinki Saint-Nazaire-le-Desert - La Motte-Chalancon oraz La-Batie-des-Fontes – Aspremont.

W pierwszej z wymienionych prób najlepiej poradzili sobie Sebastien Ogier i Vincent Landais. Tercet Toyoty skompletowali Elfyn Evans i Scott Martin [+16,2 s] oraz Solberg i Edmondson [+17,6 s].

Rywalizacja przeniosła się następnie na wschód od Gap. Do Aspremont załogi dotarły już w całkowitych ciemnościach. W najkrótszym czasie zrobili to Ogier i Landais, a za nimi uplasowali się Solberg i Edmondson [+9,3 s]. Evans i Martin jechali o 12,1 s dłużej.

W podsumowaniu dnia na czele są Solberg i Edmondson. Udane popołudnie udało im się przekuć w ponad minutową przewagę nad Evansem i Martinem [+1.08,4]. Zaledwie 6,5 s dalej są Ogier i Landais.

- Starałem się jechać czysto, bo jest bardzo podstępnie, ale prowadzimy w rajdzie, więc bardzo się cieszymy – dodał na zakończenie Solberg.

- Nie było idealnie. Brakowało mi odwagi i pewności siebie na tym ostatnim oesie – przyznał Evans.

- Było mnóstwo błota na drodze. Próbowaliśmy przyspieszyć po południu i chyba to się udało – podsumował Ogier.

Czwarte miejsce zajmują Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+5.05,2], ale ich stratę powiększyła kara 30 s za zbyt późny wyjazd z PKC. Problemy mieli Neuville i Wydaeghe. Belgowie wypadli z trasy i stracili prawie 4 minuty, ale zajmują piąte miejsce. Niezły dzień mają za sobą Jon Armstrong i Shane Byrne [+7.18,8], którzy o 23,3 s wyprzedzają ósmych w tabeli, Haydena Paddona i Johna Kennarda.

- Za głęboko przyciąłem zakręt i wciągnęło nas do rowu. Niestety – powiedział Neuville.

- Mamy problemy z elektroniką i nie mieliśmy hamulca ręcznego, dlatego jechaliśmy bardzo ostrożnie. Straciliśmy dużo czasu – przekazał Fourmaux.

- Nie był to łatwy dzień, ale to jest Monte. Czuję się jednak świetnie, może nie jak bohater, ale dobrze – powiedział Armstrong.

- Samochód mi zgasł podczas hamowania na śniegu. Naprawdę trudny odcinek, ale trzeba go po prostu przejechać, ale im wolniej jedziesz, tym jest trudniej – dodał Paddon.

Trzy ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują najszybsze załogi kategorii WRC2: Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+8.27,5], Eric Camilli i Thibault de la Haye [+0.07,1] oraz Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow [+9.08,8].

- Może byłem trochę za ostrożny, ale chcemy dojechać do mety, a rajd jest jeszcze długi – powiedział Camilli.

- To szalony rajd. Warunków starczyłoby na kilka innych rajdów. Cieszę się, że tu dotarliśmy – mówił zadowolony Rossel.

- Było chyba za wolno. Ciężko mi było znaleźć rytm na tym kończącym dzień oes – stwierdził Griazin.

Na sobotę przewidziano cztery odcinki specjalne, a pierwszy z nich ruszy o godzinie 8:31.

Wyniki po drugim etapie (po OS9):

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 2:11.13,1

2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1.08,4

3. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.14,9

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +5.05,2

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6.05,3

6. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +7.18,8

7. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally1 +7.42,1

8. Leo Rossel/Guillaume Mercoiret Citroën C3 Rally2 +8.27,5

9. Eric Camilli/Thibault de la Haye Skoda Fabia RS Rally2 +9.07,1

10. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +9.08,8

