Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Monte Carlo

Mocna końcówka Solberga

Zakończył się drugi etap Rajdu Monte Carlo. Udane popołudnie mają za sobą Oliver Solberg i Elliott Edmondson.

Piotr Furman
Edytowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: TOYOTA GAZOO Racing

Drugą piątkową pętlę uzupełniły odcinki Saint-Nazaire-le-Desert - La Motte-Chalancon oraz La-Batie-des-Fontes – Aspremont.

W pierwszej z wymienionych prób najlepiej poradzili sobie Sebastien Ogier i Vincent Landais. Tercet Toyoty skompletowali Elfyn Evans i Scott Martin [+16,2 s] oraz Solberg i Edmondson [+17,6 s].

Rywalizacja przeniosła się następnie na wschód od Gap. Do Aspremont załogi dotarły już w całkowitych ciemnościach. W najkrótszym czasie zrobili to Ogier i Landais, a za nimi uplasowali się Solberg i Edmondson [+9,3 s]. Evans i Martin jechali o 12,1 s dłużej.

W podsumowaniu dnia na czele są Solberg i Edmondson. Udane popołudnie udało im się przekuć w ponad minutową przewagę nad Evansem i Martinem [+1.08,4]. Zaledwie 6,5 s dalej są Ogier i Landais.

- Starałem się jechać czysto, bo jest bardzo podstępnie, ale prowadzimy w rajdzie, więc bardzo się cieszymy – dodał na zakończenie Solberg.

- Nie było idealnie. Brakowało mi odwagi i pewności siebie na tym ostatnim oesie – przyznał Evans.

- Było mnóstwo błota na drodze. Próbowaliśmy przyspieszyć po południu i chyba to się udało – podsumował Ogier.

Czwarte miejsce zajmują Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+5.05,2], ale ich stratę powiększyła kara 30 s za zbyt późny wyjazd z PKC. Problemy mieli Neuville i Wydaeghe. Belgowie wypadli z trasy i stracili prawie 4 minuty, ale zajmują piąte miejsce. Niezły dzień mają za sobą Jon Armstrong i Shane Byrne [+7.18,8], którzy o 23,3 s wyprzedzają ósmych w tabeli, Haydena Paddona i Johna Kennarda.

- Za głęboko przyciąłem zakręt i wciągnęło nas do rowu. Niestety – powiedział Neuville.

- Mamy problemy z elektroniką i nie mieliśmy hamulca ręcznego, dlatego jechaliśmy bardzo ostrożnie. Straciliśmy dużo czasu – przekazał Fourmaux.

- Nie był to łatwy dzień, ale to jest Monte. Czuję się jednak świetnie, może nie jak bohater, ale dobrze – powiedział Armstrong.

- Samochód mi zgasł podczas hamowania na śniegu. Naprawdę trudny odcinek, ale trzeba go po prostu przejechać, ale im wolniej jedziesz, tym jest trudniej – dodał Paddon.

Trzy ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują najszybsze załogi kategorii WRC2: Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+8.27,5], Eric Camilli i Thibault de la Haye [+0.07,1] oraz Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow [+9.08,8].

- Może byłem trochę za ostrożny, ale chcemy dojechać do mety, a rajd jest jeszcze długi – powiedział Camilli.

- To szalony rajd. Warunków starczyłoby na kilka innych rajdów. Cieszę się, że tu dotarliśmy – mówił zadowolony Rossel.

- Było chyba za wolno. Ciężko mi było znaleźć rytm na tym kończącym dzień oes – stwierdził Griazin.

Na sobotę przewidziano cztery odcinki specjalne, a pierwszy z nich ruszy o godzinie 8:31.

Wyniki po drugim etapie (po OS9):

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 2:11.13,1
2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1.08,4
3. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.14,9
4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +5.05,2
5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6.05,3
6. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +7.18,8
7. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally1 +7.42,1
8. Leo Rossel/Guillaume Mercoiret Citroën C3 Rally2 +8.27,5
9. Eric Camilli/Thibault de la Haye Skoda Fabia RS Rally2 +9.07,1
10. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +9.08,8

więcej wkrótce...

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Solberg najszybszy na błocie

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Sébastien Ogier

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Solberg utrzymał prowadzenie

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg utrzymał prowadzenie

Ogiera rozpiera duma

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogiera rozpiera duma
Więcej o
M-Sport

Zmiana na czele

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Zmiana na czele

Katsuta najszybszy

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Katsuta najszybszy

Ogier po raz dziewiąty

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Ogier po raz dziewiąty

Najnowsze wiadomości

Mocna końcówka Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Mocna końcówka Solberga

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej