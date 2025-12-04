Przyszłość Luksemburczyka w królewskiej kategorii Rajdowych Mistrzostw Świata pozostaje niepewna.

26-latek ma swój drugi pełny sezon za kierownicą samochodu Ford Puma Rally1 już za sobą. Munster w ciągu ostatnich dwóch lat kończył rywalizację kilkukrotnie na piątym miejscu, ale częściej docierał do mety poza punktowanymi miejscami.

Jedynym sposobem na utrzymanie miejsca w M-Sporcie jest wniesienie budżetu - Gregoire Munster

Starty Munstera w WRC finansuje grecki biznesmen i klient M-Sportu, Jourdan Serderidis. Kierowca ujawnił kilka tygodni temu, że Serderidis nie będzie już zapewniał sponsoringu, co oznacza, że ​​być może syn mistrza Belgii z 1995 roku będzie musiał szukać miejsca w kategorii WRC2.

- Jedynym sposobem na utrzymanie miejsca w M-Sporcie jest wniesienie budżetu. Nie wiem jednak, czy będziemy w stanie zapewnić odpowiedni budżet w 2026 roku – powiedział Munster w wywiadzie dla belgijskiego nadawcy RTBF.

- Rozważamy różne opcje, szczególnie w Rally2. Nie jest to łatwe, ale znajdziemy jakieś rozwiązanie. Jak dotąd zawsze je znajdowaliśmy - dodał.

Choć w minionym sezonie Munster odniósł podczas Rajdu Monte Carlo swoje pierwsze oesowe zwycięstwo, ani razu nie był w stanie włączyć się do walki o podium. Najwyższymi lokatami jakie mu się udało wywalczyć były piąte miejsca w Kenii i Japonii.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Autor zdjęcia: M-Sport

- Myślę, że mieliśmy kilka dobrych i mniej dobrych momentów. Ale nasze zwycięstwa na pierwszym etapie w Monte Carlo i Kenii oraz kilka miejsc w pierwszej piątce, pokazuje, że nigdy się nie poddawaliśmy – przypomniał.

- Mieliśmy wiele trudnych momentów, ale zawsze staraliśmy się znaleźć inne ustawienia. To ważne doświadczenie. Nie wiem, jak będą wyglądać moje starty w przyszłości, ale doświadczenie, które zdobyliśmy z pewnością się przyda - podkreślił.

Po raz ostatni za kierownicą samochodu Rally 2 Munstera można był oglądać podczas Rajdu Japonii 2023, który zakończył się dla niego wypadkiem.