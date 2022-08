Zgodnie ze swoimi własnymi zapowiedziami Neuville ani Estonii, ani w Finlandii nie był w stanie włączyć się do walki o zwycięstwo i zajął w tych rajdach odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Uwaga Neuville’a zwrócona jest teraz w stronę Ardeca Ypres Rally Belgium. Na domowych oesach kierowca Hyundaia będzie chciał wrócić do ścisłej czołówki, a najlepiej obronić zeszłoroczny triumf.

- Mieliśmy dwa rajdy z rzędu z dokładnie taką samą charakterystyką oesów i wymaganym stylem jazdy, który mi nie odpowiada - wyznał Neuville. - Wiedziałem, że to będą trudne imprezy i teraz mogę prosić tylko o kilka asfaltowych rund.

W nawiązaniu do zbliżającej się rywalizacji w Zachodniej Flandrii, Neuville dodał:

- To powinna być dla nas dobra okazja na lepszy wynik i mam nadzieję, że będziemy w podobnej sytuacji do tej sprzed roku. Wtedy mogliśmy kontrolować przebieg rajdu.

- Jednak w tym roku gwarancji nie ma. Samochody wciąż są nowe i nie znamy dokładnych osiągów na asfalcie.

W Finlandii dzięki postawie Otta Tanaka i Martina Jarveoji, Hyundai świętował zwycięstwo. Wynik był zaskoczeniem, a Neuville przyznał, że jego zespołowy kolega miał niesamowite tempo.

- Ott naprawdę mocno cisnął. Sam o tym mówił. Na koniec dni był strasznie wyczerpany. Ja nie byłem zdolny do takich rzeczy, zwłaszcza w tym rajdzie. Jeśli popatrzymy na klasyfikację końcową, jest to wynik, który mieliśmy osiągnąć unikając problemów i przy założeniu, że większość dojedzie do mety.

- Liczyłem na trochę więcej na Power Stage, jednak gdy cztery auta są w dziesiątej części sekundy, jest bardzo ciasno.

Ardeca Ypres Rally Belgium odbędzie się w dniach 18-21 sierpnia.

