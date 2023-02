Przedostatni odcinek specjalny Rajdu Szwecji, drugi przejazd próby Västervik (26,48 km), już za czołowymi załogami. Power Stage na odcinku Umea (10,08 km) rozpocznie się już o godzinie 12:18.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe triumfują na tym odcinku specjalnym. Craig Breen i James Fulton stracili do swoich partnerów zespołowych 3,8 sekundy. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen uzupełnili oesowe podium, 6 sekund za Belgami.

- To powinno wystarczyć na 10 kilometrów. Musimy bezbłędnie przejechać Power Stage - powiedział Neuville, który wycisnął z siebie maksimum, aby zbudować większą przewagę nad Rovanperą przed finałową próbą.

- Wprowadziliśmy kilka zmian w samochodzie. Starałem się trochę zarządzać oponami, ponieważ pod koniec odcinka było to naprawdę dość trudne, ale wszystko w porządku - stwierdził Breen, który zredukował stratę do Otta Tanaka do 8,5 sekundy.

- Miałem całkiem dobry przejaz. Po prostu czuję, że w warunkach drugiego przejazdu nie mogę cisnąć tak szybko. Szkoda, wygląda na to, że nie mamy potrzebnego tempa - przyznał Rovanpera.

Czytaj również: Tanak odjeżdża Breenowi

Ott Tanak i Martin Jarveoja zajęli czwartą lokatę na przedostatniej próbie, 6,9 sekundy za Neuvillem. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston uplasowali się na miejscu piątym [+11,4 s]. Esapekka Lappi i Janne Ferm stracili 16,7 sekundy do najszybszej załogi, ozczędzając opony na finałowy odcinek specjalny.

- Powinno być dobrze. To wciąż trudny odcinek, ale w tej chwili wydaje się, że jest w porządku - odparł na mecie Tanak.

- Trochę więcej żwiru w porównaniu z pierwszym przejazdem. Niezbyt łatwo, ale nadal bardzo przyjemnie - ocenił Katsuta.

- Jest tu dużo żwiru, więc starałem się nadal zarządzać oponami. Jestem pewien, że są w porządku - przyznał Lappi, który celuje w zdobycie punktów na odcinku Power Stage.

Czytaj również: Neuville pewniejszy na podium

Elfyn Evans i Scott Martin również mają swoje plany w kwestii odcinka Power Stage. Teraz Walijczyk stracił 18,6 sekundy do Neuville'a. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul legitymują się wynikiem o 13 sekund gorszym od duetu Toyoty. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin stracili 53,6 sekundy do pierwszej załogi.

- Było całkiem dobrze. Znowu byliśmy bardzo ostrożni, ale zobaczymy. Celem jest próba zdobycia kilku punktów [na Power Stage]. Biorąc pod uwagę weekend, będzie to trudny cel, ale damy z siebie wszystko - powiedział Evans.

- Było trochę lepiej, ale znowu byłem dość ostrożny, ponieważ nie mamy o co walczyć. Na skrzyżowaniu samochód wypadł z kolein i pojechałem trochę za szeroko. Straciłem dwie lub trzy sekundy, ale to nic poważnego - powiedział Loubet.

- Pojechałem szeroko w zaspę na wyjeździe z jednego zakrętu. Koleiny nie trzymały samochodu - relacjonował Bertelli.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson zmierzają po pewne zwycięstwo w WRC2. Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen jadą po drugie miejsce. Sami Pajari i Enni Malkonen wygrywają tę próbę i utrzymują trzecią lokatę w WRC2. Michał Sołowow i Maciej Baran z trzynastym wynikiem i dwunastą lokatą w kategorii WRC2.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - 2:20:11.8

2. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - +8,5

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +18,0

3. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +25,1

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +1:24,1

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +3:31,1

7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +7:33,1

8. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +7:43,1

9. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5- +8:12,0

10. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +8:40,9