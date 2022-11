Neuville triumfował w Rajdzie Katalonii w sezonie 2021, jednak podczas tegorocznej edycji nie był w stanie powtórzyć sukcesu. Wraz z Martijnem Wydaeghe’em uplasował się na drugiej pozycji. Belgowie musieli uznać wyższość Sebastiena Ogiera i Benjamina Veillasa z Toyoty.

Był to dopiero trzeci w pełni asfaltowy rajd trwającego sezonu. Dwa poprzednie podzielili pomiędzy siebie najmocniejsi producenci. Toyota rękami Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena triumfowała w Chorwacji. Natomiast Ott Tanak i Martin Jarveoja wygrali dla Hyundaia sierpniowy Ypres Rally Belgium.

Finałowa rozgrywka w Japonii również odbędzie się na nawierzchni asfaltowej, a w obozie Hyundaia panuje umiarkowany optymizm, związany z pokonaniem Toyoty w jej ojczyźnie.

- Czasami trzeba zaakceptować, że ktoś był mocniejszy - cytuje Neuville’a oficjalny serwis czempionatu. - I w Hiszpanii Sebastien Ogier był od nas mocniejszy.

- Strata nie była duża. My nieustannie zmienialiśmy ustawienia w poszukiwaniu czasu. Nie powiedziałbym, że poprawiły samochód, ale też na pewno nie uczyniły go gorszym.

- Celem jest teraz zebranie tych informacji i wykorzystanie ich w Japonii. Chcemy pokonać Toyotę na jej ojczystej ziemi.

W podobnym tonie wypowiedział się Julien Moncet, pełniący obowiązki szefa zespołu. W Katalonii Hyundai wprowadził do piątki trzy samochody. Poza Neuvillem i Wydaeghe’em znaleźli się w niej Tanak i Jarveoja oraz Dani Sordo i Candido Carrera.

- Trzy auta w czołowej piątce i Thierry na drugim miejscu to nie jest zły wynik - powiedział Moncet. - Brakowało nam trochę tempa, by walczyć o zwycięstwo i jest to trochę frustrujące. Wiemy jednak, iż możemy poprawić samochód. Cały czas trwa proces ulepszania.

- Zbyt wiele o Japonii nie wiemy, ale chcemy tam wygrać.

Światowy czempionat wróci do Japonii po dwunastu latach. Jednak w latach 2004-2008 oraz 2010 roku rywalizowano na szutrowych drogach wyspy Hokkaido.

Rajd Japonii odbędzie się w dniach 10-13 listopada.

