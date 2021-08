Poranną pętlę zamknął odcinek Mesen - Middelhoek, najkrótszy dziś, liczący jedynie 8 km. Na początek załogi jadą uliczkami Mesen, by wyjechać w szybkie sekcje między polami, typowe dla belgijskiej rundy.

Próbę - swoją pierwszą dzisiaj - wygrali Thierry Neuville i Martin Wydaeghe. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen stracili 2,3 s. Craig Breen i Paul Nagle byli wolniejsi od Finów o 0,2 s.

W połowie dnia prowadzi Neuville. Breen traci 6,8 s. Podium kompletują Elfyn Evans i Scott Martin [+39,2 s].

- Jestem zadowolony, jednak popołudnie może być dużo trudniejsze. Wszystko zgodnie z planem. Na tym oesie czułem się bardziej komfortowo - powiedział Neuville.

- Byłem ostrożny na początku, gdy przejeżdżaliśmy przez miasteczko. Ostatni raz, kiedy jechałem między krawężnikami, urwałem koło - żartował Breen.

- Wszystko w porządku, choć to trudny oes. Bardzo szybki i wąski na początku. Kilka razy się zawahałem - przyznał Evans.

Rovanpera zmniejszył stratę do Evansa do 2,1 s. Pierwszą piątkę zamykają Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Mistrzom świata brakuje do Neuville’a prawie 52 s. Na szóstym miejscu widnieją Ott Tanak i Martin Jarveoja [+3.44,1].

- Próbowałem przycisnąć, ale wyczucie nie było najlepsze. Na ostatnim skrzyżowaniu pojechałem zbyt szeroko i straciłem może sekundę - informował Rovanpera.

- Nie było źle, choć nadal trochę brakuje. Pozycja na drodze nie jest najlepsza. Straciliśmy też jeden oes - podsumował Ogier.

- Z każdym kolejnym oesem zdobywamy coraz więcej wiedzy [na temat tego rajdu] - powiedział Tanak.

Pozostałe miejsca w czołowej dziesiątce należą do załóg dysponujących samochodami Rally2. Sebastien Bedoret i Francois Gilbert [+8.06,9] prowadzą w WRC 3. Yohan Rossel i Alexandre Coria tracą 0,5 s, a Pieter Cracco i Jasper Vermeulen 16,5 s. Fabian Kreim i Christian Frank jadą bez priorytetu [+9.03,7].

Teemu Suninen i Mikko Markkula wygrali komplet prób w WRC 2, ale z powodu wczorajszych strat widnieją dopiero na trzeciej pozycji. Prowadzą Oliver Solberg i Aaron Johnston, którzy połowę pętli pokonali bez wspomagania kierownicy. Jari Huttunen i Mikko Lukka [+5.46,0] przebili dzisiaj już dwie opony.