Historię wspomina Dani Sordo w wywiadzie, który w ostatnich dniach przeprowadził José Antonio Ponseti.

Neuville oraz Sordo w 2014 roku w Rajdzie Niemiec zapewnili dublet Hyundaiowi. Później obydwaj byli zainteresowani odkupieniem samochodów od zespołu.

Operacja została rzekomo uzgodniona za bardzo przystępną cenę. Wg niektórych źródeł każdy miał nabyć auto za 60 000 euro. Biorąc natomiast pod uwagę wartość samochodów, określaną na 600 000 euro, transakcja była bardzo atrakcyjna dla kierowców.

Otóż, kiedy Neuville odebrał swój egzemplarz z Alzenau, a później przewiózł go do Belgii, był zmuszony ostatecznie go zwrócić. Hiszpan natomiast nawet nie sfinalizował zakupu.

Podobno wszystko rozpadło się po telefonie z Korei. Kierownictwo Hyundaia koniec końców nie zgodziło się na taką cenę sprzedaży.

Testy Hyundaia przed Ypres Rally 2020: