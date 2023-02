Sobotę w Rajdzie Szwecji można uznać za zakończoną. Załogi pokonały już widowiskową próbę Umea, będącą wydłużoną wersją czwartkowego i piątkowego oesu Umea Sprint.

Na jutro organizatorzy zaplanowali trzy odcinki specjalne. Zaczynamy o godzinie 7:05 próbą Västervik 1 (26,48 km). Trzy godziny później załogi ponownie pokonają ten oes, aby o 12:18 przenieść się na Power Stage, którego rolę będzie pełnił odcinek Umea (10,08 km).

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe wygrali trzeci odcinek specjalny z rzędu i na zakończenie dnia wskoczyli samodzielnie na podium. Esapekka Lappi i Janne Ferm stracili do Belgów trzy sekundy. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston wylądowali na trzecim miejscu, 0,6 sekundy za Finami.

- Nie mieliśmy wątpliwości, że wczoraj atakowaliśmy. Dzisiaj nie mieliśmy najlepszych warunków, ale udało nam się uzyskać dobre czasy. Jutro czeka nas ciężka walka z Kalle, nikt się nie podda - zapowiedział Neuville, który ma teraz 3,8 sekundy przewagi nad Rovanperą.

- Prędkość była w porządku, zwłaszcza po południu. Ale to nie pomaga, jeśli nie możesz połączyć formy na przestrzeni trzech dni w jedno - stwierdził Lappi, który niestety zaprzepaścił wcześniej szansę na podium.

- Warunki na drugiej pętli są czymś wyjątkowym, więc było to dla mnie dobre doświadczenie. Było bardzo trudno, ale jesteśmy tutaj i mamy kilka pomysłów na poprawę na przyszłość - powiedział Katsuta, traktujący resztę tego weekendu treningowo.

Czytaj również: Tanak obejmuje prowadzenie

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zameldowali się na mecie na czwartym miejscu. Strata 3,8 sekundy do Neuville'a sprawiła, że mistrzowie świata wypadli z pierwszej trójki. Ott Tanak i Martin Jarveoja zgubili 4 sekundy z przewagi nad Neuville'em, ale ich zaliczka względem Craiga Breena wynosi już 8,6 sekundy.

- Popełniliśmy błąd z planem dotyczącym opon na popołudnie. Niewiele mogłem już zrobić na ostatnich dwóch odcinkach - mówił Rovanpera.

- To było dość niefortunne, co się stało. Zaplanowałem te dwa odcinki, a na poprzednim straciliśmy jedną oponę, więc na tym mocno się ślizgaliśmy. Nie było łatwo - skomentował swój przejazd Tanak.

Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul zanotowali szósty wynik [+6,5 s]. Dokładnie taki sam czas uzyskali Elfyn Evans i Scott Martin.

- To był trudny dzień. Warunki były trudne, więc cieszę się, że jestem na mecie. Zrobiliśmy kilka dobrych rzeczy, ale teraz starałem się być ostrożny, ponieważ nie chciałem popełnić błędu w ostatnim przejeździe - tłumaczył Loubet.

- Teraz trzeba było przejechać oes bez problemów. W pewnym sensie wypadliśmy z bitwy po tym [wcześniejszym] obrocie i teraz wystarczy nie popełniać błędów - podsumował Evans.

Czytaj również: Lappi wypada z walki o podium

Craig Breen i James Fulton w drugiej połowie dnia zmagali się z bliżej nieokreślonymi problemami. Irlandczycy stracili na tej próbie 10,3 sekundy do najszybszej załogi. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin pomyślnie dotarli do mety sobotnich oesów.

- Staraliśmy się najlepiej, jak mogliśmy, ale w tym przypadku tak trudno jest sprawić, by samochód robił to, czego chcę. Jutro damy z siebie wszystko i zobaczymy, co się stanie - zapowiadał Breen.

- Cieszę się, że teraz wszystko jest w porządku! Myślę, że mieliśmy dobry dzień. Jak dotąd byłby to idealny weekend, gdyby nie wczorajsza pomyłka. Został nam jeszcze jeden dzień i chcę kontynuować jazdę - cieszył się Bertelli.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson kończą dzień na pozycji liderów w WRC2, 51,6 sekundy przed Ole Christianem Veibym i Torsteinem Eriksenem. Trzecie miejsce zajmują Sami Pajari i Enni Malkonen, 22,3 sekundy za Norwegami. Georg Linnamäe i James Morgan plasują się na czwartej lokacie w tej kategorii.

Laurent Pellier i Marine Pelamourgues po południu przejęli prowadzenie w JWRC. Ten sam duet zajmuje drugie miejsce w stawce WRC3, za duetem Roope Korhonen i Anssi Viinikka. William Creighton i Liam Regan spadli na drugie miejsce w JWRC i trzecie w WRC3.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - 1:54:45.4

2. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - +8,6

3. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +23,7

3. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +27,5

5. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +57,7

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +2:28,1

7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +5:55,0

8. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +6:46,6

9. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +7:08,9

10. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow | Skoda Fabia RS Rally2 - +7:20,0