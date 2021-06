Sobotni etap zapowiadano jako najtrudniejszy w tegorocznej edycji Rajdu Safari. Po wczorajszych przygodach na trasę wrócili: Dani Sordo i Borja Rozada, Elfyn Evans i Scott Martin, Lorenzo Bertelii i Simone Scattolin oraz Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.

Wszystkie dzisiejsze odcinki zlokalizowane są na północ od bazy w Naivasha. Poranek otworzył pierwszy przejazd próby Elmenteita, liczącej prawie 15 km. Droga jest wąska, a ślad ledwo widoczny. Trasa wiedzie w większości przez otwarty teren.

Najlepiej dzień rozpoczęli Neuville i Wydaeghe. Liderzy „Safari” zostawili za sobą Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassię [+0,9 s]. Trójkę skompletowali Ott Tanak i Martin Jarveoja [+3,2 s]. Estończycy - podobnie jak Neuville - musieli zwolnić, gdy przez trasę próby przebiegała zebra. Czwarty wynik osiągnęli Takamoto Katsuta i Daniel Barritt [+7,5 s].

Pierwszą piątkę zamknęli Gus Greensmith i Chris Patterson [+10,6 s]. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zremisowali z Elfynem Evansem i Scottem Martinem [+17,2 s]. Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul byli gorsi od Neuville’a o 21,2 s.

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili wracający na trasę: Dani Sordo i Borja Rozada [+22 s] oraz najlepsi w WRC 3: Carl Tundo i Tim Jessop [+41 s].

Po OS8 Neuville powiększył przewagę nad Katsutą do 26,3 s. Tanak traci do zespołowego kolegi z Hyundaia 59 s. Ogierowi brakuje do podium trochę ponad 50 s.

Daniel Chwist i Kamil Heller rozpoczęli dzień od trzeciego wyniku w WRC 3 [+40 s]. Liderami kategorii są Onkar Rai i Drew Sturrock. Polacy tracą do nich 2.46,6, utrzymując jednocześnie dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Sobiesław Zasada i Tomasz Borysławski ukończyli odcinek, meldując się na początku czwartej dziesiątki.