Kostanjevac-Petrus Vrh to najdłuższa próba w piątkowym harmonogramie. Zawodnicy musieli pokonać 23,76 km. Przez połowę oesu droga jest szeroka i szybka. Przed 12 kilometrem, w miejscowości Sosice załogi muszą skręcić w węższy fragment.

Drugi oes rajdu wygrali Neuville i Wydaeghe. Belgowie pokonali dwie załogi Toyoty: Elfyna Evansa i Scotta Martina [+4,9 s] oraz Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassię [+5,7 s].

- Zerowa przyczepność. Kilka razy byłem zaskoczony. Był też wielki skok z twardym lądowaniem. Cieszę się, że tu jestem - komentował Neuville.

- Szczerze mówiąc, bardzo ślisko. Pojawia się sporo błota w cięciach - martwił się Evans

- Na pewno droga nie staje się szybsza. Nie jest idealnie, ale będziemy walczyć. Prawie wypadliśmy na poprzednim oesie tam, gdzie Kalle - zdradził Ogier.

Niemal 16 s stracili Ott Tanak i Martin Jarveoja. Wystarczyło to do czwartej pozycji na OS2. 4,1 s za kolegami z Hyundaia dojechali Craig Breen i Paul Nagle. Szósta pozycja należała do debiutantów w aucie WRC: Adriena Fourmauxa i Renauda Jamoula [+21,1 s].

- Wszystko w porządku. Dużo brudu i jest podstępnie - wyjaśnił Tanak.

- Potrzebuję nabyć pewności w niektórych miejscach. Wciąż czuję się tu obco - powiedział Breen.

- Strasznie mi się podobało. Samochód jest świetny. Jest bardzo brudno, więc jestem ostrożny. Łatwo o błąd - przyznał Fourmaux.

Koledzy Francuzów z M-Sportu: Gus Greensmith i Chris Patterson uplasowali się na siódmym miejscu [+22,9 s]. Takamoto Katsuta i Daniel Barritt byli gorsi od załogi Fiesty o 3,9 s. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais jechali o blisko pół minuty wolniej niż Neuville.

- Pilot to spora zmiana, więc trzeba czasu. Jestem zadowolony - przekazał Greensmith.

- Podstępne warunki. Niektóre zakręty są kompletnie suche, a inne wilgotne. Dwa kolejne odcinki również będą trudne - zapowiedział Katsuta.

- Staram się nie popełnić błędu, ale nie jest łatwo - przyznał Loubet.

Po dwóch przejechanych próbach Neuville ma w zapasie 7,7 s nad Evansem i 12,2 s nad Ogierem.

W WRC 2 Mads Ostberg i Torstein Eriksen zrewanżowali się Nikołajowi Griazinowi i Konstantinowi Aleksandrowowi [+1,0 s]. Na oesowym podium zmieścili się również Teemu Suninen i Mikko Markkula. Finowie byli najszybsi w połowie próby, ale stracili czas opuszczając na chwilę drogę. Andreas Mikkelsen i Ola Floene ukończyli oes z ponad 36-minutową stratą. Ucierpiało zawieszenie w Skodzie Fabii Rally2 evo. W rajdzie prowadzi Griazin przed Ostbergiem [+1,0 s] i Suninenem [+4,5 s].

Tempo podkręcili Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Załoga Lotos Rally Team zakończyła próbę z drugim czasem w WRC 3, ze stratą 1,7 s do zwycięzców - Yohana Rossela i Alexandre’a Corii. Po dwóch oesach Francuzi mają 6-sekundową przewagę nad Polakami.