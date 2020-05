Neuville sceptycznie o Safari

Organizatorzy Rajdu Safari zapewniają, że prace związane z przygotowaniem rundy mistrzostw świata przebiegają zgodnie z planem, wciąż licząc na powrót legendarnej imprezy do harmonogramu WRC jeszcze w tym roku.

W piątek spodziewane jest ogłoszenie kenijskiego rządu dotyczące obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Niewykluczone, że wtedy wyjaśni się los Safari. Nieoficjalnie mówi się o zmianie terminu na wrzesień. Wyprawa do Afryki miałaby zastąpić wizytę w Nowej Zelandii, która - jak zapowiedziała premier kraju Jacinda Ardern - przez długi czas nie zamierza otwierać granic dla przyjezdnych z Europy i innych rejonów świata poza Australią.

Choć nadzieje na rozegranie Rajdu Safari są wciąż żywe, nie każdemu podoba się pomysł przyjazdu do Kenii .

- Krąży sporo plotek na wiele tematów. Jest jednak całkiem jasne, że raczej nie pojedziemy do Kenii - powiedział Neuville w rozmowie z fińskim Rallit. - Wątpię aby jakikolwiek kierowca lub zespół chciał tam jechać w obecnej sytuacji. Ciężko jest wierzyć, aby ten rajd odbył się normalnie, biorąc pod uwagę wszystkie restrykcje. Poza tym standardy bezpieczeństwa, higieny oraz szpitale nie są na takim poziomie, jak w innych krajach.

- Jeśli powiedzą mi, że jedziemy, pojadę. To jest w końcu moja praca i muszę robić to, co każe mi pracodawca. Nie uważam jednak, aby wyjazd tam był zasadny - podsumował Thierry Neuville.