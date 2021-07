Próba Tartu vald posłuży w drugim przejeździe jako Power Stage. To przedłużony superoes rozpoczynający tegoroczną edycję rajdu i powtarzany w sobotę wieczorem. Start usytuowano na pasie starego lotniska. Załogi wjeżdżają następnie w wąską drogę szutrową, która staje się szersza dopiero w końcówce, gdy odcinek łączy się ze wspomnianym superoesem. Długość całej próby to 6,51 km.

Zwycięstwem pętlę zakończyli Neuville i Wydaeghe. Zaledwie 0,1 s stracili Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. W trójce zmieścili się również Elfyn Evans i Scott Martin [+2,5 ].

- Wyczucie było w porządku. Możemy przycisnąć na Power Stage, ale wcześniej musimy ukończyć kilka odcinków - skomentował Neuville.

- Jest w porządku. Czysty przejazd i sprawdziliśmy notatki. Kilka punktów fajnie byłoby zdobyć - powiedział Ogier.

- Sporo luźnego i będzie się czyścić. Przygotowywałem się, oglądając nagranie wideo - zdradził Evans.

Craig Breen i Paul Nagle tym razem bez problemów przejechali sekcję superoesu [+2,9 s]. 0,2 s stracili do Irlandczyków liderzy rajdu: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Szósty wynik należał do Gusa Greensmitha i Chrisa Pattersona [+6,5 s], a siódmy do Otta Tanaka i Martina Jarveoji [+7,5 s].

- Staraliśmy się trzymać daleko od kamieni. Cieszę się, że przejechaliśmy. Ulżyło mi - stwierdził Breen.

- Jak dotąd wszystko dobrze, ale musimy poczekać na metę. Planem jest cieszyć się jazdą również podczas drugiej pętli - przekazał Rovanpera.

- Jest bardzo wolno i sporo luźnego szutru. Wydaje mi się, że przyczepność bardzo się zmieni - zapowiedział Tanak.

Andreas Mikkelsen i Ola Floene - najszybsi w WRC 2 - osiągnęli ósmy wynik na oesie [+8,8 s]. Dziesiątkę zamknęli Teemu Suninen i Mikko Markkula oraz Mads Ostberg i Torstein Eriksen [+8,9 s].

W połowie niedzieli prowadzi Rovanpera przed Breenem [+54,2 s]. Neuville pilnuje najniższego stopnia podium [+1.14,8]. Ogier traci do Belga 20 s. Dalej są Evans [+2.04,7] oraz Suninen [+6.36,3].

Trójkę w WRC 2 uzupełnili Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [3 s za Mikkelsenem]. W rajdzie Mikkelsen prowadzi z przewagą 17,2 s nad Ostbergiem. Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian [+33,5 s] utrzymują się przed Fourmauxem [+35,4 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wygrali odcinek w WRC 3 - pierwszy w tegorocznym Rajdzie Estonii. Polacy pokonali Aleksieja Łukjaniuka i Jarosława Fedorova o 1,7 s.

- Trudno jest nie cisnąć. Myślimy o podium i musimy ukończyć ten rajd. Sytuacja jest jasna - meldował Kajetanowicz.

Po OS21 prowadzi Łukjaniuk przed Kajetanowiczem [+2.58,3]. Na trzecim miejscu są Mikko Heikkila i Topi Luhtinen [+4.19,4].

Druga pętla ruszy o godzinie 10:41 czasu polskiego.