Neuville: W rajdach więcej zależy od kierowcy

Neuville obecny jest na scenie światowego czempionatu od 2012 roku. Od sezonu 2014 związany jest z Hyundaiem. Jak dotąd nie udało mu się wywalczyć głównego trofeum. Aż pięć razy kończył kampanię na drugim miejscu.

W tym roku Neuville nie ma już szans na mistrzowski tytuł. Przyczyną jest nie tylko świetna forma Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena - zwycięzców pięciu rund WRC 2022 - ale i nie najlepsza kondycja tegorocznej konstrukcji Hyundaia - hybrydowego i20 N Rally1.

Pomimo niewątpliwej istotności osiągów samochodu, Neuville podkreśla, że w rajdach kierowca może nadrobić potencjalny deficyt swoim talentem i umiejętnościami.

- WRC to jedne z niewielu pozostałych jeszcze mistrzostw kierowców - cytuje Neuville’a serwis Stuff. - Formuła 1 jest w tym roku najlepszym przykładem. Jeśli nie masz dobrego samochodu, nie możesz wygrać.

- W WRC jest inaczej. Jeśli jesteś dobrym kierowcą, ale twój samochód odstaje trochę od innych, nadal możesz wygrać. Można to zrekompensować pozycją na trasie, pogodą, oponową strategią czy po prostu ryzykiem.

- Jeśli masz gorszy samochód i dochodzi do walki na ostatnich oesach, podjęte ryzyko jest [w rajdach] lepiej wynagradzane niż w każdej innej dyscyplinie. Gdy wszystko zadziała, możesz jechać szybciej niż gość, który po prostu ma swoją normalną prędkość.

- Dlatego też, WRC to prawdziwe mistrzostwa kierowców i tylko najlepsi w nich zostają. A tacy jak Sebastien Ogier czy Sebastien Loeb mogą wrócić. Gdzie indziej nie byłoby to możliwe. Popatrzmy na młodego kierowcę w Formule 1. Gdy ma dobry samochód, po dwóch latach może robić to, co doświadczeni zawodnicy.

Opowiadając o swojej dotychczasowej obecności w WRC oraz współpracy z Hyundaiem, Neuville dodał:

- Każdego roku byliśmy w walce [o tytuł]. Może za wyjątkiem minionego sezonu, kiedy byłem trochę z tyłu. Zawsze walczyliśmy o tytuł do ostatniej lub przedostatniej rundy.

- Jak do tej pory w Hyundaiu nie znalazł się kierowca, który na koniec sezonu byłby lepszy ode mnie. Mieliśmy w zespole wielu kierowców, ale w jakiś sposób to zawsze ja okazywałem się najmocniejszy. Hyundai potrzebuje takich, aby walczyć o mistrzostwo i dlatego włączyli do składu Otta [Tanaka].

