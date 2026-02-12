Hyundai z najlepszym czasem
Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe uzyskali najlepszy rezultat na odcinku testowym przed Rajdem Szwecji. Trzy polskie załogi również zaliczyły czwartkowy shakedown.
Hyundai Motorsport
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Rajd Szwecji jest drugą odsłoną tegorocznego sezonu WRC. Po raz piąty bazą wydarzenia jest miasto Umea.
Odcinek testowy, który poprzedził właściwą rywalizację, wystartował o godzinie 10:01. Podobnie jak w zeszłym roku korzystano z próby Umea City o długości 3,07 km. Trasa shakedownu przebiegała nad rzeką Ume, w pobliżu jej ujścia do Zatoki Botnickiej.
Najszybsi okazali się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Belgowie pięć razy wyjechali na trasę i wykorzystując oczyszczoną już nawierzchnię, zeszli do 1.51,8.
Adrien Fourmaux i Alexandre Coria również pięciokrotnie pokonali trasę odcinka testowego i stracili do Belgów 0,3 s. Trójkę zamknął trzeci Hyundai prowadzony przez parę Esapekka Lappi i Enni Malkonen [+0,9 s].
Elfyn Evans i Scott Martin po trzech przejazdach, ostatecznie byli czwarci [+0,9 s]. Pierwszą piątkę shakedown'u zamknęli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1,1 s]. Szósty rezultat uzyskali Josh McErlean i Eoin Treacy [+1,4 s]. 0,6 s do załogi M-Sportu stracili Oliver Solberg i Elliott Edmondson, widziani trzy razy na trasie.
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Dziesiątkę uzupełnili: Jon Armstrong i Shane Byrne [+2,7 s], Martins Sesks i Renars Francis [+3 s] oraz najszybsi po pierwszym przejeździe Sami Pajari i Marko Salminen [+3,4 s].
W WRC2 najszybsi byli Tukka Kauppinen i Topi Luhtinen. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot dwa razy pojawili się na oesie testowym i byli piętnaści w generalce i piąci w WRC2. Michał Sołowow i Maciej Baran wykręcili 32. czas w generalce i 18. w WRC2.
Tymek Abramowski i Jakub Wróbel dwukrotnie pokonali trasę odcinka testowego i uzyskali 4. czas w WRC3 tracąc do najlepszych, Matteo Fontany i Alessandro Arnaboldiego 1,9 s.
W dzisiejszym programie widnieją jeszcze ceremonia startu oraz krótka próba Umea Sprint, która ruszy o godzinie 19:05.
Wyniki odcinka testowego:
1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1.51,8
2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +0,3 s
3. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +0,9 s
4. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +0,9 s
5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1,1 s
6. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +1,4 s
7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +2 s
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +2,7 s
9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +3 s
10. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +3,4 s
