WRC Rajd Szwecji

Hyundai z najlepszym czasem

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe uzyskali najlepszy rezultat na odcinku testowym przed Rajdem Szwecji. Trzy polskie załogi również zaliczyły czwartkowy shakedown.

Piotr Furman
Edytowano:
Hyundai Motorsport

Hyundai Motorsport

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Rajd Szwecji jest drugą odsłoną tegorocznego sezonu WRC. Po raz piąty bazą wydarzenia jest miasto Umea.

Odcinek testowy, który poprzedził właściwą rywalizację, wystartował o godzinie 10:01. Podobnie jak w zeszłym roku korzystano z próby Umea City o długości 3,07 km. Trasa shakedownu przebiegała nad rzeką Ume, w pobliżu jej ujścia do Zatoki Botnickiej.

Najszybsi okazali się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Belgowie pięć razy wyjechali na trasę i wykorzystując oczyszczoną już nawierzchnię, zeszli do 1.51,8.

Adrien Fourmaux i Alexandre Coria również pięciokrotnie pokonali trasę odcinka testowego i stracili do Belgów 0,3 s. Trójkę zamknął trzeci Hyundai prowadzony przez parę Esapekka Lappi i Enni Malkonen [+0,9 s].

Elfyn Evans i Scott Martin po trzech przejazdach, ostatecznie byli czwarci [+0,9 s]. Pierwszą piątkę shakedown'u zamknęli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1,1 s]. Szósty rezultat uzyskali Josh McErlean i Eoin Treacy [+1,4 s]. 0,6 s do załogi M-Sportu stracili Oliver Solberg i Elliott Edmondson, widziani trzy razy na trasie.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: Toyota Racing

Dziesiątkę uzupełnili: Jon Armstrong i Shane Byrne [+2,7 s], Martins Sesks i Renars Francis [+3 s] oraz najszybsi po pierwszym przejeździe Sami Pajari i Marko Salminen [+3,4 s].

W WRC2 najszybsi byli Tukka Kauppinen i Topi Luhtinen. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot dwa razy pojawili się na oesie testowym i byli piętnaści w generalce i piąci w WRC2. Michał Sołowow i Maciej Baran wykręcili 32. czas w generalce i 18. w WRC2.

Tymek Abramowski i Jakub Wróbel dwukrotnie pokonali trasę odcinka testowego i uzyskali 4. czas w WRC3 tracąc do najlepszych, Matteo Fontany i Alessandro Arnaboldiego 1,9 s.

W dzisiejszym programie widnieją jeszcze ceremonia startu oraz krótka próba Umea Sprint, która ruszy o godzinie 19:05.

Wyniki odcinka testowego:

1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 1.51,8
2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +0,3 s
3. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +0,9 s
4. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +0,9 s
5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1,1 s
6. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +1,4 s
7. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +2 s
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +2,7 s
9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +3 s
10. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +3,4 s

