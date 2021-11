24,93 kilometrowy Selvino jest najdłuższym odcinkiem specjalnym rajdu. Zawiera wszystko co powinien oes poprowadzony w górach. Początkowo wspina się przez piętnaście nawrotów na szerokiej drodze kierując się do miejscowości, od której pochodzi nazwa próby. Dalej na węższym asfalcie prowadzi aż na wysokość 1100 metrów nad poziomem morza. Później pokonując szybkie sekcje przez wioski Ambriola i Cornalba załogi zmierzają do mety w Passoni.

Elfyn Evans i Martin Scott byli najszybsi na OS9 i powrócili na prowadzenie w rajdzie.

- Wszystko dobrze. Skupiam się na sobie i zobaczymy, jak będzie ewoluowała ta różnica - przekazał Evans.

Dani Sordo i Candido Carrera zanotowali drugi rezultat (+3,7s).

- Miałem dużą podsterowność - narzekał Hiszpan. - Nie byłem w stanie cisnąć, tak jak chciałem. Samochód cały czas pływał i w ogóle nie czułem przodu. W każdym razie postaramy się spisać lepiej.

Trójkę skompletowali Sebastien Ogier i Julien Ingrassia (+3,8s).

Evans wyprzedza teraz Ogiera o 2,3s. Sordo awansował na trzecie miejsce (+27,1,s), jest niespełna osiemnaście sekund przed Neuville’em.

Kolejne miejsca na odcinku zajęli Katsuta/Johnston (+8,5s), Solberg/Edmondson (+11,5s)

- Ten oes był straszny - powiedział Solberg. - Najgorzej pojechany odcinek specjalny przez cały weekend. Wykonałem złą pracę, straciłem przyczepność. Za bardzo podnieśliśmy samochód. Auto płynęło, a opony przegrzewały się.

Dalej byli: Suninen/Markkula (+13,9s), Fourmaux/Coria (+17,8s), Greensmith/Andersson (+22s).

Thierry Neuville stracił przyczepność tyłu w długim, prawym zakręcie i uderzył w barierę po wewnętrznej. Jego Hyundai i20 Coupe WRC nie ma już przedniego zderzaka i do tego uszkodził maskę i prawy błotnik, ale kontynuuje dalszą jazdę. Wraz z Wydaeghe stracili na tym 27,9s.

Dziesiątkę zamknęli Rovanpera i Halttunen (+32,6s).

Andrea Crugnola i Pietro Ometto ponownie narzucili najlepsze tempo w WRC3 i Rally2, co zaowocowało awansem na drugie miejsce w kategorii. Po dziewięciu odcinkach specjalnych prowadzenie utrzymują Rossel i Renucci, mają 8,2s przewagi nad włoską załogą. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak spadli na trzecie miejsce, są 12,2s za liderami, 4s za Crugnolą.

W kategorii WRC 2 Andreas Mikkelsen i Phil Hall pokonali Jariego Huttunena i Mikko Lukkę o 8,5s. Prowadzą Finowie z przewagą 1:14,9s nad norweską załogą Toksport WRT.