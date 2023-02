W sobotę załogi mają do pokonania 126.22 km. Zaczęliśmy od nowego odcinka specjalnego - Norrby (12,54 km), który charakteryzuje się przede wszystkim wysokimi prędkościami i długimi prostymi, przeplatanymi zakrętami pod kątem 90 stopni.

Jak się okazało, warunki na trasie wcale nie poprawiały się w miarę upływu czasu i przejazdów kolejnych załóg - wręcz przeciwnie. W takiej sytuacji optymalna pozycja na drodze oscylowała wokół 4-5 miejsca.

Skorzystali z tego Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe, zgarniający swoje pierwsze zwycięstwo oesowe w tym rajdzie pomimo umiarkowanego zadowolenia z przejazdu. 1,1 sekundy stracili do nich Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Bardzo dobrą jazdę zaprezentowali Craig Breen i James Fulton, trzecia lokata i 1,4 sekundy za swoimi partnerami zespołowymi.

- Czuje się zdecydowanie lepiej, ale nadal nie ufam hamulcom. Zawsze hamuję za wcześnie i nie mogę znaleźć właściwej równowagi. Droga będzie coraz szybsza, nie jestem pewien, czy to to wystarczy - powiedział Neuville, który jednak pomylił się co do postępującego stanu nawierzchni.

- Na tym odcinku potrzebujesz dużej prędkości maksymalnej. Cały czas jest piąty bieg. Zmieniłem coś w ustawieniach zawieszenia na dziś i muszę się do tego trochę przyzwyczaić. Nie jest to idealny przejazd, ale nie jest tak źle - opowiedział Rovanpera.

- Gratulacje dla chłopaków od silników z Hyundaia, wykonali kawał świetnej roboty. To był odcinek „mocy”. Jesteśmy w bezpiecznym rytmie - powiedział na zakończenie oesu Breen, który powiększa przewagę w generalce do 4,6 sekundy.

Czwartą pozycję wywalczyli Elfyn Evans i Scott Martin - 2,9 sekundy straty do najszybszej załogi. Esapekka Lappi i Janne Ferm nie byli zadowoleni ze swojej jazdy i uplasowali się na miejscu piątym, tracąc 3 sekundy do Neuville'a. Ott Tanak i Martin Jarveoja będą musieli przyspieszyć w pogoni za Breenem. Tym razem Estończyczy z szóstym wynikiem - 3,4 sekundy za najszybszym duetem.

- Nie był to dobry początek, ale potem nie było tak źle. Na początku walczyłem o pewność siebie - komentował Evans.

- Zbyt bezpiecznie. Nie dotykałem band śnieżnych, więc było po prostu za wolno. Zrobiliśmy małą zmianę z dnia na dzień, ale to nic wielkiego - powiedział na mecie Lappi.

- To było trudne. Nie mam takiego wyczucia, by atakować, ale staram się sobie radzić - przyznał Tanak.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston wracają do rywalizacji po wczorajszej rolce. Japończyk wykręcił siódmy rezultat ze stratą 4,5 sekundy do Neuville'a. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul zaliczyli niemrawy początek, 1,1 sekundy za Japończykiem. Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin stracili 22 sekundy do najszybszego duetu.

- Jesteśmy tutaj, aby jeździć i zdobywać więcej doświadczenia. Na dworze jest bardzo, bardzo zimno. Przed odcinkiem prawie zamarzałem! - powiedział Katsuta.

- Nie byłem zbyt dobry na początku odcinka. Miałem trochę problemów z przyczepnością, ponieważ jest zupełnie inaczej niż wczoraj. Niezbyt dobra jazda z mojej strony - przyznał Loubet.

- To było miłe i przyjemne. Właściwa pobudka - skomentował Bertelli.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson powiększają przewagę w WRC2. Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen stracili sekundę do liderów i awansowali na trzecie miejsce w klasyfikacji, wyprzedzając załogę Jari Huttunen/Antti Linnaketo, która na tej próbie zanotowała trzeci wynik ze stratą 3,6 sekundy do Solberga.

Michał Sołowow i Maciej Baran zaczęli dzień w Szwecji od czternastej pozycji w WRC2.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 1:02:27.1

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +4,6

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +12,8

4. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +28,0

5. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +30,8

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +35,4

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +1:26,0

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +3:16,1

9. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +3:33,2

10. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +3:54,1