FIA wprowadziła ograniczenie liczby testów w tym sezonie, aby zmniejszyć presję finansową na zespoły fabryczne, gdyż wydatki na ten cel są jednymi z największych w ciągu roku.

W poprzedniej kampanii stajnie miały do dyspozycji 28 dni testowych plus kilka dodatkowych na wniosek Pirelli, wyłącznego dostawcy opon do mistrzostw świata.

Natomiast zgodnie z nowymi wytycznymi kierowcy reprezentujący producentów będą mogli spędzić maksymalnie siedem dni na testach w trakcie 13-rundowego sezonu. Do tego jazdy mogą odbywać się wyłącznie w Europie.

Neuville rozumie powody decyzji o zmniejszeniu ilości dni treningowych, jednak kierowca Hyundaia uważa, że ograniczenia mogą być niebezpieczne, jeśli w ich wyniku kierowcy będą niedostatecznie przygotowani do rajdów.

Zasugerował także, że aby zastąpić stracony czas, zespoły będą wydawać więcej pieniędzy startując w rajdach krajowych, chcąc nabić dodatkowy kilometraż.

- Dla mnie przede wszystkim śmieszne jest ograniczenie testów do zaledwie siedmiu dni na kierowcę - powiedział Neuville dla Motorsport.com.

- Mieliśmy mieć w tym roku czternaście imprez, ostatecznie jest trzynaście i możemy testować tylko przed połową z nich - kontynuował zawodnik Hyundai Motorsport.

- Musimy być przygotowani. Mamy wiele wydarzeń z niewłaściwymi shakedownami, które w ogóle nie są reprezentatywne dla danych rajdów, a brak treningu może sprawić, że w pewnym momencie będzie to w jakiś sposób niebezpieczne, jeśli nie wypracujesz odpowiednich ustawień auta od początku imprezy. Cóż, jest jak jest - dodał.

- Spodziewam się, że zespoły będą brały udział w małych krajowych rajdach, co będzie znacznie droższe, jak i czasochłonne dla kierowców i ekip - podsumował.

Kierowcy Toyoty Sebastien Ogier i Elfyn Evans powstrzymali się od krytyki decyzji FIA, ale zgadzają się, że wspomniane ograniczenia będą dodatkowym wyzwaniem w 2023 roku.

- Nie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza gdy masz trudności w pewnym obszarze i niewiele dni, aby się z tym uporać - powiedział Evans dla Motorsport.com. - Jest to wyzwanie, ale każdy znajduje się w tej samej sytuacji, więc przynajmniej jest to sprawiedliwe dla wszystkich.

- Stanowi to część programu redukcji kosztów, więc w końcu ma to jakiś pozytywny efekt, ale dni testowe są ważne dla nas, abyśmy byli gotowi do rajdu. Sprowadza się to do tego, że podczas testów kluczowa będzie szybsza praca w kontekście znalezienia kierunku, w którym należy się rozwijać. Dla młodych będzie to dodatkowe wyzwanie, ponieważ nie mają doświadczenia i muszą zbierać dane bardzo szybko - dodał Ogier.

Tymczasem M-Sport z zadowoleniem przyjął ograniczenia w testach i potwierdził, że na tym etapie nie planuje startów w rajdach regionalnych, aby nabijać więcej kilometrów.

- Testy są dla nas jedną z najdroższych składowych WRC - powiedział szef M-Sportu Malcolm Wilson dla Motorsport.com. - Aktualnie nie mamy planów udziału w rajdach regionalnych. Naszą strategią jest ograniczenie zgłoszeń fabrycznych, aby dać Ottowi Tanakowi i Pierre-Louisowi Loubetowi więcej czasu na pracę. Tak podchodzimy do tej redukcji.

Wszystkie trzy zespoły wystawiające auta Rally1 zaliczyły sesje testowe przed Rajdem Monte Carlo inaugurującym w tym tygodniu WRC 2023.

Video: Park Serwisowy Rajdu Monte Carlo 2023