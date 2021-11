M-Sport, Toyota i Hyundai przygotowują się do rozpoczęcia nowej ery w rajdach samochodowych. Auta królewskiej klasy - przemianowane na Rally1 i występujące w światowym czempionacie - wyposażone będą w napęd hybrydowy.

Obecne samochody WRC krótko zarezerwowane były dla załóg fabrycznych. Auta niedługo po ich debiucie zaczął udostępniać M-Sport, utrzymujący się po części z oferty dla „prywaciarzy”, a w 2020 roku ekipa 2C Competition została partnerem Hyundaia i otrzymała dwa i20 Coupe WRC.

Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport, zapowiedział, że hybrydowe Rally1 koreańskiej marki nie trafią w najbliższej przyszłości w ręce kierowców spoza fabrycznej ekipy.

- Jeśli chodzi o Rally1, mogę wykluczyć samochody w prywatnych rękach - powiedział Adamo w rozmowie z serwisem DirtFish. - Jesteśmy trochę w tyle za resztą i musimy się upewnić, że auta fabryczne będą bez zarzutu.

Niedawno Richard Millener, dowodzący ekipą M-Sport Ford, podkreślał, że nowe samochody mogą być przystępniejsze cenowo i tym samym przyciągnąć większą liczbę prywatnych odbiorców. Jednak Adamo stwierdził, że hybrydowy Hyundai kosztuje obecnie więcej niż ostatnia ewolucja aut WRC.

- Nie planuję wynajmowania samochodów - kontynuował Adamo. - To część planu kogoś innego. Te samochody [Rally1] kosztują mnie więcej niż obecne, więc nie wyobrażam sobie klienta, który mógłby zapłacić tyle pieniędzy. I ledwo wyobrażam sobie stajnię, która mogłaby obsługiwać te auta.

M-Sport zapowiedział już, że celem jest udostępnienie nowych aut prywatnym odbiorcom.

- Z pewnością Malcolm poskłada to w całość. On zarządzą trochę inną organizacją niż ja. Zawsze potrafił prowadzić program kliencki i jest w tym mistrzem. Szanuję go za to, że potrafi sobie z tym poradzić.

- Dla mnie to trudne i nie chcę robić tego kosztem czegoś. Już i tak o wiele prosiłem swoich ludzi przez ostatnie dwa lata. Chcę w 100 procentach skoncentrować się na tym, co mamy pod ręką. Hyundai Motorsport chce zdobyć tytuł, a nie mieć możliwie jak najwięcej klientów - zakończył Andrea Adamo.

Obecne samochody WRC będą mogły brać udział w przyszłorocznych rundach mistrzostw świata. Ich moc zostanie jednak zmniejszona poprzez montaż innej zwężki.