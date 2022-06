Nie ma mocnych na Rovanperę, udany dzień Kajetanowicza

Po trzynastu odcinkach specjalnych szóstej rundy WRC 2022, Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen prowadzą z przewagą 40,3s nad kolegami z zespołu Toyoty - Elfynem Evansem i Scottem Martinem.

- Sam nie wiem, jak to robimy - mówił Rovanpera notując drugi czas na mecie Sleeping Warrior 2, w wielu miejscach bardzo błotnistego finału drugiego etapu. - Nie mogliśmy utrzymać samochodu w linii jazdy i do tego nic nie widziałem. Cieszę się, że tu jestem.

- To było okropne - stwierdził Evans, czwarty na OS13. - Nie widziałem zbyt wiele, bo nie działały spryskiwacze przedniej szyby. Oczywiście cieszę się, że dotarliśmy do tego momentu, ale byliśmy bardzo wolni.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe nie osiągnęli mety sobotniej części zawodów, wypadli z trasy trzynastego odcinka specjalnego w błotnistej sekcji i uderzyli w drzewo. Załodze nic się nie stało. Tym samym Takamoto Katsuta i Aaron Johnston powrócili na trzecie miejsce, są 1:15.6 za liderami.

- Przebiłem oponę. To był bardzo ciężki odcinek. Podążałem bardzo ostrożnie od momentu, gdy zobaczyłem stojącego Thierry’ego. Dzień zakończony i jestem teraz nieco spokojniejszy. Natomiast jutro przed nami ważny etap i spróbujemy przycisnąć - zapowiedział Katsuta.

Sebastien Ogier i Benjamin Veillas na koniec dnia wygrali odcinek specjalny.

- Kolejne załogi będą coraz szybsze, bo trasa przesycha. Niektóre sekcje owszem były zdradliwe. Cieszę się, że tu dojechaliśmy - powiedział Ogier, czwarty w generalce (+2:38.3).

Neuville i Wydaeghe, choć nieobecni na finiszu OS13, z nadanym czasem w systemie Super Rally widnieją na piątym miejscu w rajdzie (+10:59.3).

Oliver Solberg i Elliott Edmondson po problemach Belgów i porannych kłopotach Tanaka i Jarveoji, są jedyną załogą Hyundaia, która ukończyła sobotnią część zmagań (+12.19.1).

- Dwa razy zgasł silnik i straciłem dużo czasu. To nie ma jednak znaczenia bo jestem tutaj i mamy wielkie szczęście! To jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie zrobiłem w życiu. Nawet jeśli to było piekło, to było fajne - mówił Solberg po pokonaniu najdłuższej dzisiejszej próby.

Siódme miejsce zajmują Craig Breen i Paul Nagle (+18.56.1), a ósme Jourdan Serderidis i Frederic Miclotte (+25:45.6).

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak pozostają zdecydowanymi liderami w WRC 2, mimo krótkiego postoju na OS13. Drudzy w kategorii - Sean Johnston i Alexander Kihurani ustępują im o ponad dwadzieścia minut. Reprezentanci Lotos Rally Team są dziewiątą załogą rajdu.

Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche ostatnie kilometry oesu pokonywali z przebitą oponą. Na mecie okazało się, że uszkodzeniu w Pumie Rally1 uległo przednie zawieszenie. Reprezentanci M-Sport Ford zamykają czołową dziesiątkę.

W niedzielę na uczestników rajdu czeka jeszcze sześć odcinków specjalnych i ponad 75 kilometrów oesowych.