Załogi rozpoczęły popołudniową sobotnią pętlę w Rajdzie Szwecji. Na drugim przejeździe odcinka Norrby (12,54 km) najszybsi byli mistrzowie świata - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. 0,2 sekundy za ich plecami znaleźli się Ott Tanak i Martin Jarveoja, a czołową trójkę uzupełnili Esapekka Lappi i Janne Ferm, a także Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1,0 s].

- Zdecydowanie trochę lepiej niż wczoraj. Miejmy nadzieję, że możemy mieć dobre popołudnie. Opony będą naprawdę zużyte, damy z siebie wszystko i spróbujemy mieć czysty przejazd - powiedział Rovanpera.

- Nic się nie zmieniło. To będzie długa pętla i musimy sobie z nią poradzić. Do końca dzisiejszego popołudnia jest długa droga - przyznał Tanak, który zredukował stratę do Craiga Breena do zaledwie 1,7 sekundy.

- Było czysto. Start był naprawdę zły. Chyba wybrałem złą linię, więc miałem dużo buksowania kół, ale reszta była dobra - ocenił Lappi.

- W niektórych miejscach żwir wychodzi na wierzch i przyczepność jest lepsza. Droga będzie szybsza, ale staramy się - powiedział Neuville.

Craig Breen i James Fulton zajęli piąte miejsce na odcinku, tracąc 1,5 sekundy do Rovanpery. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston uplasowali się 2,7 sekundy za Irlandczykami. Pierre-Louis Loubet i Nicolas Gilsoul uzyskali czas o 4 sekundy gorszy od Japończyka z Toyoty.

- W pobliżu startu utknąłem w zaspie śnieżnej i mieliśmy sporo szczęścia, że ​​udało nam się z niej wydostać. Ze wszystkiego innego jestem zadowolony. Wszystko jest w porządku - relacjonował Breen.

- Nie ma przyczepności. To dość szalone uczucie. Ale właśnie z tym zmagał się wczoraj Kalle - powiedział Katsuta.

- Walczę z tyłem, szczególnie na starcie. Było bardzo ciężko, ale w końcu tu jesteśmy - opowiadał Loubet.

Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin stracili na tej próbie 16,2 sekundy do Kalle Rovanpery. Z największymi problemami zmagali się Elfyn Evans i Scott Martin, którzy obrócili się po uderzeniu w bandę śnieżną i stracili aż 19,4 sekundy do najszybszej załogi.

- W niektórych punktach hamowania to szalone, jak samochód zaczyna się trząść - relacjonował Bertelli.

- Straciłem tył. Nie mogłem go złapać i uderzyliśmy w zaspę śnieżną. Muszę jechać - wytłumaczył Evans, który nie zaliczy tegorocznego Rajdu Szwecji do udanych.

Ole Christian Veiby i Torstein Eriksen w tym tempie nie dogonią Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona. Norweska załoga urwała na tej próbie 0,2 sekundy z ponad 30-sekundowej straty do liderów WRC2.

Sami Pajari i Enni Mälkönen uzyskali taki sam czas, co Solberg i Edmondson. Finowie awansują na trzecią lokatę po problemach załogi Huttunen/Linnaketo, która utknęła w zaspie i straciła ponad trzy minuty.

Michał Sołowow i Maciej Baran z trzynastym wynikiem w WRC2. Polacy nieustannie jadą na czternastej pozycji w tej kategorii.

Klasyfikacja generalna Rajdu Szwecji:

1. Craig Breen/James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 - 1:28:15.0

2. Ott Tanak/Martin Jarveoja | Ford Puma Rally1 - +1,7

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 - +16,5

4. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 - +26,0

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 - +33,1

6. Elfyn Evans/Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 - +50,5

7. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 - +2:05,7

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson | Skoda Fabia RS Rally2 - +4:46,8

9. Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 - +5:18,0

10. Sami Pajari/Enni Malkonen | Skoda Fabia RS Rally2 - +5:43,7