Przed niedzielnym, finałowym etapem Rajdu Szwecji prowadzenie utrzymują Elfyn Evans i Scott Martin. Polskie załogi w komplecie ukończyły sobotnią część rywalizacji.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Sobotnią część rywalizacji zakończył odcinek Umea Sprint. Krótką (5,7 km) próbę wygrali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston stracili 1,1 s, a Oliver Solberg i Elliott Edmondson 1,2 s.
Po trzech dniach rywalizacji na czele pozostają Evans i Martin, siódmi na oesie Umea Sprint. Przed trzema końcowymi próbami mają w zapasie 13,3 s nad Katsutą i Johnstonem. Drugie miejsce atakują Sami Pajari i Marko Salminen, którzy tracą do rywali z Toyoty 12,1 s.
- Było całkiem nieźle, choć po południu musiałem oszczędzać opony. Jurto mamy jeszcze dwa długie odcinki i wszystko może się wydarzyć – zaznaczył Evans.
- Nie jestem za bardzo zadowolony z tego dnia. Jutro postaram się przyspieszyć – meldował na mecie Katsuta.
- To był dobry dzień. Nie brakowało wyczucia samochodu i jechało się naprawdę dobrze, szczególnie po południu. Jutro spróbujemy przycisnąć Katsutę – stwierdził Pajari.
Na podium ochotę mają czwarci Solberg i Edmondson [+58,4 s], a piątkę zamykają Esapekka Lappi i Enni Malkonen [+1.09,5]. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria utrzymują szóstą pozycję [+1.17,7] i mają 52,3 s przewagi nad Thierry Neuville’em i Martijnem Wydaghe.
Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Autor zdjęcia: M-Sport
- To było podstępne popołudnie. Było bardzo ślisko i czasami brakowało mi pewności siebie. Jutro mamy super niedzielę, więc powalczę o punkty – powiedział Solberg.
- Było dobrze. Z kilometra na kilometr miałem coraz większe wyczucie samochodu, ale pierwsza pętla była lepsza niż druga – mówił Lappi.
- Cieszę się, że ukończyłem ten etap i dziękuję zespołowi za poprawki w samochodzie. Na koniec popełniłem mały błąd na skrzyżowaniu, ale jesteśmy tutaj – dodał Fourmaux.
Dziesiątkę uzupełniają Jon Armstrong i Shane Byrne [+3.24,8], Josh McErlean i Eoin Treacy [+4.48,8] oraz najszybsi w WRC2, Roope Korhonen i Anssi Viinikka [+8.24,1].
- Ogólnie byłem zadowolony z naszych ustawień i dziś mieliśmy dobry dzień – zakomunikował Armstrong.
- Dzień był dobry. Po południu zmagaliśmy się z kilkoma rzeczami, ale ogólnie było lepiej niż wczoraj – mówił McErlean.
- To był interesujący dzień. Jutro spróbujemy utrzymać naszą pozycję – podsumował Korhonen.
W WRC2 Korhonena ścigają Teemu Suninen i Jani Hussi [+16,6 s] oraz Lauri Joona i Antti Linnaketo [+47,8 s].
Sobotni etap ukończyła załoga Michał Sołowow i Maciej Baran. Polacy zajmują 8. miejsce w WRC2 i są pierwsi w WRC Masters Cup. Ich przewaga nad załogą Marko Viitanen i Tapio Suominen wynosi prawie 7 minut.
Do mety sobotniego etapu dotarli także Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot, którzy są przedostatni w WRC2.
Z drugiego miejsca w WRC3 cieszą się Tymek Abramowski i Jakub Wróbel. Do liderów, Matteo Fontany i Alessandro Arnaboldiego Polacy tracą 2.25,1 i mają 1.10,3 przewagi nad trzecimi Raulem Hernandezem i Jose Murado.
Na niedzielny etap składać się będą trzy odcinki specjalne o łącznej długości niespełna 62 km. Pierwszy z nich wystartuje o 7:33.
Wyniki po drugim etapie (OS15):
1. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2.05.14,6
2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 13,3 s
3. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +25,4 s
4. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +58,4 s
5. Esapekka Lappi/Enni Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +1.09,5
6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.17,7
7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2.10
8. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +3.24,8
9. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +4.48,8
10. Roope Korhonen/Anssi Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +8.24,1
19. Michał Sołowow/Maciej Baran Toyota GR Yaris Rally2 + 15.32,6 [8. WRC2]
23. Tymek Abramowski/Jakub Wróbel Ford Fiesta Rally3 +17.20 [2. WRC3]
47. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot Skoda Fabia RS Rally2 +1:13.18,8 [21. WRC2]
