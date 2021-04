Po wieloletnich staraniach Chorwatom przyznano rundę światowego czempionatu. Bazą rajdu został Zagrzeb, a organizatorzy przygotowali 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 300,32 km.

Emocje trwały do ostatnich metrów dodatkowo punktowanego Power Stage. Ogier i Ingrassia pokonali na nim Craiga Breena i Paula Nagle o 3 s. Thierry Neuville i Martijn Wydaghe stracili 4 s. Elfyn Evans i Scott Martin - liderzy przed finałową próbą - byli gorsi o 4,5 i przegrali rajd różnicą 0,6 s. Neuville i Wydaeghe uzupełnili podium [+8,1 s].

Dla Ogiera i Ingrassi to 51 triumf w 159 starcie na szczeblu mistrzostw świata.

- Myślę, że to nie wystarczy. Weekend był pełen wydarzeń, zwłaszcza dzisiejszego poranka. Spoglądamy już do przodu - nie dowierzał Ogier.

- Ostatni zakręt. Wyjechałem na brudną stronę. Szkoda, ale walka była zacięta przez cały weekend. Następnym razem... - mówił rozczarowany Evans.

- Naciskałem bardzo mocno. Próbowaliśmy i cały czas byłem na limicie. Miałem frajdę z jazdy. Martijn wykonał świetną pracę. Cieszymy się, że tu jesteśmy - komentował Neuville.

Tuż za podium dojechali Ott Tanak i Martin Jarveoja [+1.25,1], którzy wzięli również ostatnie oczko za Power Stage. Na piątym miejscu swój debiut w aucie WRC ukończyli Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul [+3.09,7]. Duet M-Sportu zostawił za sobą Takamoto Katsutę i Daniela Barritta [+3.31,8].

- Nawierzchnia jest fajna. Lubię asfalt i zawsze mi się na nim podobało. Nawet teraz. Jestem jednak daleki od swojej strefy komfortu. Z pewnością jest tutaj praca do wykonania - nie ukrywał Tanak.

- Jestem bardzo zadowolony. Martwię się jednak jedną rzeczą - że to koniec rajdu. Dziękuję M-Sportowi za tę możliwość. Myślę, że w niektórych miejscach mieliśmy świetne tempo. To był niesamowity weekend dla nas - cieszył się Fourmaux.

- To był najtrudniejszy oes rajdu. Odpuściłem. Muszę się ciągle poprawiać. Dziękuję załodze szpiegowskiej i całemu zespołowi. Mieliśmy kilka dobrych czasów i było fajnie - powiedział Katsuta.

Gus Greensmith rozpoczął współpracę z nowym pilotem - Chrisem Pattersonem od siódmego miejsca [+3.58,8]. Craig Breen i Paul Nagle, po wczorajszym przebiciu opony, nie mieli o co walczyć, choć świetnie zaprezentowali się na Power Stage, biorąc cztery punkty. W końcowym rozrachunku - ósma pozycja, niemal 4,5 minuty za Ogierem.

- Ogólnie weekend był całkiem pozytywny. Może z wyjątkiem dzisiejszego dnia - zauważył Greensmith.

- Wczoraj rano przyszło rozczarowanie. Po 100 metrach gra była skończona. Trudno jest wydobyć z siebie 100 procent na tych oesach. Podobało mi się i wiele się nauczyłem - przyznał Breen.

W WRC 2 triumfowali Mads Ostberg i Torstein Eriksen. Załoga Citroena C3 Rally2 z Tagai Racing Technology była najszybsza na pięciu odcinkach. Drugą pozycję wywalczyli Teemu Suninen i Mikko Markkula [+28,5 s], którzy po dwóch startach autem WRC, zaliczyli występ w samochodzie Rally2. Po wypadku Nikołaja Griazina i Konstantina Aleksandrowa najniższy stopień podium przejęli Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian [+2.02,7].

Czołową trójkę na OS20 utworzyli: Andreas Mikkelsen i Ola Floene, Suninen [+8,9 s] i Bulacia [+9 s]. Dodatkowe punkty wzięli również: Ostberg [2] oraz Enrico Brazzoli i Maurizio Barone [1].

Sukcesem wyprawę do Chorwacji zakończyli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Reprezentanci Lotos Rally Team zwyciężyli w WRC 3. W drodze po wygraną Polacy zapisali na swoje konto pięć (jeden ex aequo) odcinków. Emil Lindholm i Mikael Korhonen stracili do załogi Skody Fabii Rally2 evo z RaceSeven 1.14,6. Yohan Rossel i Alexandre Coria, pomimo wczorajszego dachowania, zmieścili się na podium [+2.41,4].

Na zamykającym rajd oesie najlepsi byli Rossel i Coria, dokładając do dorobku punktowego pięć oczek. Francuzi wyprzedzili rodaków: Nicolasa Ciamina i Yannicka Roche o 6,5 s. Kajetanowicz i Szczepaniak przejechali wolniej o 15,5 s. Dodatkowe punkty za Power Stage wzięli również Lindholm i Korhonen oraz Chris Ingram i Ross Whittock.

Jon Armstrong i Phil Hall wygrali rundę w JWRC. Brytyjczycy wyprzedzili Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa o 33,5 s. Podium skompletowali Lauri Joona i Ari Koponen [+48,8 s].

Po trzech rundach sezonu na czele klasyfikacji kierowców widnieje Ogier. Siedmiokrotny mistrz świata zgromadził 61 punktów. Drugi Neuville ma ich 53, a trzeci Evans 51. Za czołową trójką są Tanak [40] oraz Kalle Rovanpera [39]. Wśród producentów nadal prowadzi Toyota [138]. Przewaga nad Hyundaiem wzrosła do 27 punktów.

Kolejna odsłona rywalizacji o tytuły w mistrzostwach świata już za niespełna miesiąc. Rajd Portugalii odbędzie się w dniach 20-23 maja.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Kajto.pl