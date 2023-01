Przeważnie suche warunki sprawiły, że tegoroczna edycja Rajdu Monte Carlo była bardziej niż zwykle sprawdzianem czystych osiągów.

Sebastien Ogier i Vincent Landais natychmiast narzucili niezwykle mocne tempo odjeżdżając rywalom, a od sobotniego popołudnia załoga Toyoty GR Yaris Rally1 kontrolowała już swoją przewagę.

56. triumf Ogiera w mistrzostwach świata jest również pierwszym jego pilota w zaledwie ich drugim wspólnym starcie od czasu rozpoczęcia współpracy pod koniec ubiegłego sezonu. Dla Toyoty to piąta wygrana w Rajdzie Monte Carlo.

Załogi japońskiego producenta w miniony weekend były najszybsze na szesnastu z osiemnastu rozegranych odcinków specjalnych.

Biorąc natomiast pod uwagę, że Ogier zalicza w tym roku ponownie tylko częściową kampanię, drugie miejsce Rovanpery i Jonne Halttunena oraz ich najlepszy rezultat na Power Stage, stanowią bardzo dobry początek drogi do obrony tytułów.

- Jesteśmy bardzo zachwyceni tym wynikiem, to niesamowity sposób na rozpoczęcie sezonu - powiedział szef TGR WRT, Jari-Matti Latvala. - Spodziewaliśmy się w tym roku ostrej rywalizacji i nie byliśmy pewni, jak potoczy się ten rajd, ale cała praca, którą wszyscy w zespole w to włożyli, naprawdę się opłaciła.

- Przyjeżdżając tu do Monte Carlo wiedziałem, że Sebastien jest bardzo zmotywowany po tym, jak w zeszłym roku był tak blisko zwycięstwa - dodał. - Widać było ten głód w jego oczach od startu w czwartkowy wieczór, a potem pojechał perfekcyjnie. Jednocześnie bardzo cieszę się, że widziałem świetne tempo Kalle, Elfyna i Takamoto. Kalle krok po kroku poprawiał się w drodze po swoje pierwsze podium w Monte i jestem pewien, że w przyszłym roku będzie gotowy, aby tu wygrać. Widzimy, że samochód spisuje się bardzo dobrze, ale wiemy, że musimy dalej nad nim pracować.

Prezes Toyoty, Akio Toyoda, dodał: - Gratulujemy Sebowi dziewiątego zwycięstwa w Monte Carlo i pierwszego Vicentowi. To był początek drugiego sezonu dla naszego GR Yarisa Rally1. Zespół rozpoczął przygotowania do tego sezonu zaraz po Rajdzie Japonii w zeszłym roku, w krótkim czasie dokonał wielu aktualizacji w samochodzie i przygotował go do tej pierwszej rundy. Naprawdę doceniam wysiłek wszystkich członków ekipy, którzy zawsze pracują tak ciężko, nie mając zbyt wiele wolnego czasu nawet w okresie wakacyjnym. W odpowiedzi na ich starania Seb i Vincent wygrali rajd, a pozostałe załogi ukończyły wszystkie odcinki specjalne. To było wspaniałe otwarcie sezonu dla zespołu.

Jeśli chodzi o wyniki reszty załóg Toyoty, Elfyn Evans i Scott Martin zajęli czwarte miejsce, a Takamoto Katsuta i Aaron Johnston szóste.

Odnosząc się jeszcze do zaskoczenia dominacją Toyoty, Latvala przekazał: - Nie pomyślałbym, że będziemy tak szybcy. Stanowiło to dla nas niespodziankę, ponieważ poprzednio w Japonii byliśmy za Hyundaiem. Jednak już w czwartek wieczorem widzieliśmy postępy poczynione z samochodem po tym, jak Seb wypracował tak dużą przewagę nad pozostałymi. Oczywiście miał też w sobie trochę sportowej złości po tym, gdy w zeszłym roku zajął tu ledwo drugie miejsce.

W drugiej rundzie tegorocznych mistrzostw świata - w Rajdzie Szwecji (9-12 lutego), w głównej formacji Toyoty pojedzie Takamoto Katsuta przejmując Yarisa Ogiera. Japończyk w ramach treningu zaliczy wcześniej w Finlandii IsoValkeinen SM-Ralli Kuopio (3-4 lutego).

Filmowe podsumowanie Rajdu Monte Carlo 2023