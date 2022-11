Źródła Motorsport.com i Autosport.com wskazują, że Esapekka Lappi opuści szeregi Toyoty i od następnego sezonu dołączy do stałego składu Hyundaia.

Po zakończeniu współpracy z M-Sportem w 2020 roku, w tym sezonie Fin powrócił do startów w mistrzostwach świata w najwyższej klasie. W ramach częściowego programu zmieniał się w GR Yarisie Rally1 z Sebastienem Ogierem. 31-latek trzy razy odwiedzał podium w siedmiu imprezach, w których wziął udział podczas kampanii 2022.

Spodziewano się, że Fin w przyszłym roku będzie realizował podobny plan jeżdżąc w barwach japońskiej marki. Potwierdzono, że negocjacje w tym kontekście ruszyły po wrześniowym Rajdzie Akropolu.

Szef TGR WRT - Jari-Matti Latvala nie ukrywał, że zamierza zachować obecny skład stajni.

Jednak wiadomość, że mistrz świata z sezonu 2019 - Ott Tanak skorzystał z klauzuli i rozwiązał kontrakt z Hyundaiem o rok wcześniej, wywołała spory ruch na rynku kierowców WRC.

W związku z powyższym Lappi miał otrzymać ofertę od koreańskiego producenta na przejęcie Hyundaia i20 Rally1 Estończyka. Warunki kontraktu podobno zostały już uzgodnione. Tym samym jego odejście z Toyoty oznacza, że Ogier pozostał bez zmiennika w trzecim Yarisie.

Wcześniej wskazywano, że faworytem do zastąpienia Tanaka był Andreas Mikkelsen, ale wygląda na to, że nie jest już kandydatem na pełnoetatowego kierowcę Hyundaia, do jazdy u boku Thierry’ego Neuville’a.

W kontekście obsady trzeciego i20 N Rally1, Dani Sordo jest przymierzany do udziału w aż ośmiu rajdach. W tym roku, w podobnym programie, Hiszpanowi partnerował Oliver Solberg, ale HMSG niedawno podziękowało mu za współpracę.

Swoje szanse na awans do tej roli wzmocnił Teemu Suninen, który w minionych dniach przetestował Hyundaia Rally1 w bazie rozwojowej zespołu, w Finlandii. W tym roku reprezentuje tę ekipę w WRC 2, a ostatnio nie ukrywa aspiracji w aspekcie powrotu do ścigania się w najwyższej klasie.

Zakontraktowany z M-Sportem Craig Breen również był przymierzany na półetatu do Hyundaia, dla którego jeździł w wybranych rajdach w latach 2019-2021. Na krótkiej liście kandydatów byli też Kris Meeke i Hayden Paddon.

