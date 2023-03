Hyundai miał w Meksyku szanse na zwycięstwo, ale Esapekka Lappi i Janne Ferm wycofali się na skutek wypadku na pierwszej sobotniej próbie. Wtedy do głosu doszli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Belgowie uporczywie ścigali będących na drugim miejscu: Elfyna Evansa i Scotta Martina i wyprzedzili duet Toyoty na finałowym oesie. Różnica na koniec rajdu wyniosła 0,4 s.

Abiteboul zwrócił uwagę przede wszystkim na niezawodność hybrydowego i20 N Rally1.

- Pracowaliśmy bardzo ciężko, a samochód z punktu widzenia niezawodności był niesamowity - cytuje Abiteboula oficjalny serwis mistrzostw świata. - Czuliśmy, że zasługujemy na drugie miejsce, ale regulamin nie mówi nic o zasługach i o tym, kto zasługuje na coś najbardziej.

- To była zacięta i intensywna walka, jednak finał był po naszej myśli i to świetnie, zwłaszcza po utracie Lappiego. To był dobry rajd pod względem budowy morale, zwłaszcza, że weekend obfitował we wzloty i upadki.

Abiteboul objął stery w Hyundaiu tydzień przed inauguracją sezonu. Francuz kojarzony był do tej pory z pracą w Formule 1. Pytany, jak odnajduje się w nowym dla siebie środowisko, odparł:

- Myślę, że coraz lepiej rozumiem ten sport, ale nadal muszę się nauczyć, jak sprawić, by mój wkład był lepszy i jaśniejszy. To prawda, że bycie szefem w Formule 1 i siedzenie na stanowisku przy analizie danych, to coś innego niż bycie zamkniętym w cichym pokoju z dala od akcji. Wciąż muszę to zrozumieć. Jednak ten rajd był dużym pozytywem, również dla mnie.

