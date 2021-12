Andreas Mikkelsen triumfował w kategorii WRC 2, a także został Rajdowym Mistrzem Europy. W obu seriach Norweg jechał samochodem Skoda Fabia Rally2 evo zespołu Toksport WRT, wspieranego przez Skoda Motorsport. Mikkelsen przyczynił się także do zdobycia przez Toksport WRT tytułu w klasyfikacji zespołowej ERC. Ponieważ Norweg dzielił kokpit z różnymi pilotami, w tej klasyfikacji mistrzostwo Europy zdobyła Sara Fernández, pilotka Efréna Llareny zasiadającego w Fabii Rally2 evo zespołu Rally Team Spain.

Na poziomie krajowym zespoły klienckie Skody Motorsport zdobywały tytuły mistrzowskie w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Australii.

W Polsce, w ProfiAuto RSMP triumfowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Kolejnym znakomitym osiągnięciem był ósmy tytuł w Czechach dla kierowcy testowego Skody, Jana Kopecký'ego.

Skoda kontynuowała tradycję wspierania młodych kierowców w sezonie 2021. W mistrzostwach świata kolegą zespołowym Mikkelsena był 21-letni Boliwijczyk Marco Bulacia. Zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej WRC 2, a także został uznany za najlepszego młodego zawodnika sezonu 2021.

Dominik Stříteský, też 21-latek, wywołał poruszenie w swoim pierwszym roku za kierownicą Fabii Rally2 evo, zajmując piąte miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Czech. Dzięki wsparciu Skoda Motorsport miał też okazję zdobyć pierwsze doświadczenie na poziomie WRC w Rajdzie Katalonii w zespole Toksport WRT.

W aucie czeskiego producenta Kajetan Kajetanowicz zajął drugie miejsce w WRC 3, a pilotujący go Maciej Szczepaniak został mistrzem świata.

Skoda Fabia w wariantach Rally2 i Rally2 evo to zdecydowanie najbardziej utytułowany samochód w swojej klasie. Zespoły klienckie od 2015 roku odniosły ponad 1500 zwycięstw w rajdach i ponad 3700 razy gościły na podium. W samym sezonie było to 20 tytułów. Od momentu wprowadzenia auta na rynek, sprzedano ponad 440 egzemplarzy.

Wywiad z Miroslavem Hrabankiem, szefem Skoda Motorsport

Skoda Motorsport rozwinęła nową strategię w sezonie 2021. Bezpośrednio wspieraliście prywatny zespół Toksport WRT. Czy jesteś zadowolony z wyniku?

Absolutnie. Wraz z naszą nową strategią postanowiliśmy jeszcze bardziej skupić się na zespołach klienckich. Wybraliśmy Toksport WRT, ponieważ ekipa ta przygotowała dobry skład, łącząc doświadczonego Andreasa Mikkelsena i utalentowanego juniora Marco Bulacię. Mikkelsen zwyciężył w klasyfikacji kierowców WRC 2 za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo. Bulacia poczyniła znaczne postępy i uzyskał kilka dobrych wyników. Nawet Movisport, który zdobył mistrzostwo w klasyfikacji zespołów WRC 2, pokładał wiarę w Skodzie Fabii Rally2 evo, zwłaszcza w drugiej połowie sezonu. Mieliśmy więc swój udział w dwóch tytułach w kategorii WRC 2 - kolejny wspaniały sezon dla Skoda Motorsport.

Na czym dokładnie polegało Wasze wsparcie dla zespołu Toksport WRT?

Skoda Motorsport była obecna na każdej rundzie WRC 2 z dwoma inżynierami i mechanikami dedykowanymi dla Toksport WRT. Oczywiście dzieliliśmy się z technikami zespołu naszymi danymi z poprzednich lat.

Ale wspieraliście również inne zespoły klienckie?

Oczywiście. Na wybrane rundy Rajdowych Mistrzostw Świata wysyłaliśmy specjalnie wyposażoną ciężarówkę z częściami Skoda Motorsport. Dzięki temu nasze zespoły klienckie miały szansę zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne elementy, aby utrzymać ich Fabie Rally2 evo w ruchu. Ciężarówka ta pełniła służbę także podczas wybranych rund Rajdowych Mistrzostw Europy.

Skoda Motorsport angażowała się także w FIA ERC.

Andreas Mikkelsen zdobył tytuł w Rajdowych Mistrzostwach Europy, również za kierownicą Skody Fabii Rally 2 evo zgłoszonej przez Toksport WRT. W tej serii Toksport WRT triumfował w klasyfikacji zespołowej.

Wsparcie Skoda Motorsport dla rozwoju w pełni elektrycznego wariantu Skody Fabii Rally2 evo to zupełnie nowy projekt. Jaka strategia się za tym się kryje?

Różne poziomy elektryfikacji odgrywają coraz większą rolę nie tylko w samochodach drogowych, ale także w sportach motorowych. W Skodzie Motorsport musimy przygotować się na te zmiany. Kiedy otrzymaliśmy propozycję opracowania w pełni elektrycznego samochodu rajdowego we współpracy z Kreisel Electric i Baumschlager Rallye Racing, od razu się na to zdecydowaliśmy. Dostosowaliśmy nadwozie, podwozie i zawieszenie Skody Fabii Rally2 evo do wymogów elektrycznego systemu napędowego. Prototyp, nazwany Skoda RE-X1 Kreisel, może być skonfigurowany zarówno do rajdów, jak i zawodów rallycrossowych z mocą od 260 do ponad 500 kW. Samochód zrobił ogromne wrażenie w swoich pierwszych startach.

Jakie są wasze plany na sezon 2022?

Przed nami kolejny bardzo pracowity rok. W Rajdowych Mistrzostwach Świata będziemy nadal wspierać bezpośrednio Toksport WRT oraz wszystkie zespoły klienckie, udostępniając dedykowany serwis z częściami zamiennymi na miejscu. Będziemy również wysyłać naszą ciężarówkę wsparcia na wybrane rundy Rajdowych Mistrzostw Europy.

Rok 2021 był siódmym sezonem dla Skody Fabii Rally2. Jak rozwija się biznes związany z tym samochodem?

Do tej pory sprzedaliśmy ponad 440 egzemplarzy różnych wersji Skody Fabii Rally2. Samochód ten jest zdecydowanie bestsellerem w swojej kategorii.

W Internecie krążą filmy wideo przedstawiające Skodę Fabię Rally2 nowej generacji. Czy możesz zdradzić kilka szczegółów na temat nowego samochodu?

Oczywiście. Skoda Fabia Rally2 nowej generacji bazuje na modelu produkcyjnym nowej generacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania zupełnie nowego auta rajdowego, co zawsze jest dużym wyzwaniem. Na przykład, przyszła generacja Fabii Rally2 posiada całkowicie nowe podwozie i układ napędowy.

Kiedy Skoda Fabia Rally2 nowej generacji będzie gotowa do akcji?

Nie mamy jeszcze ustalonej daty, ale celujemy w lato 2022 roku.