Nowe piramidy sportowe w rajdach

Nadrzędnym celem przebudowy piramidy jest dostosowanie poziomów sportowych do poszczególnych grup samochodów pod względem spójnego nazewnictwa oraz umocnienie pozycji cyklu ERC jako przedsionka WRC.

Królewska klasa Rally1 (dziś WRC) przeznaczona jest do walki o najwyższe cele w mistrzostwach świata.

Po trzech sezonach podziału (najpierw na WRC 2 Pro i WRC 2, a następnie WRC 2 i WRC 3) ponownie scalono rywalizację aut Rally2 (wcześniej R5) w jeden cykl - WRC 2. Dodatkiem są kategorie Open oraz Junior (dla kierowców poniżej 30 roku życia). Samochody Rally2 w dalszym ciągu będą podstawowym narzędziem do walki o najważniejsze laury w mistrzostwach Europy.

Nowo powstałe, czteronapędowe auta Rally3 (obecnie dostępny jest jedynie Ford Fiesta) posłużą do rywalizacji w WRC 3. W tym przypadku również stworzono podział na Open i Junior (dla kierowców do lat 29). Analogicznie, w FIA ERC załogi w takich samych samochodach powalczą o laury w ERC3 (również Open i Junior do lat 28).

Spore zmiany dotyczą samochodów 2WD - z mistrzostw świata znika seria towarzysząca dla popularnych „osiek”, w ostatnich kilku sezonach tożsama z JWRC. Auta Rally4 i Rally5 będą uprawnione do startów w światowym czempionacie, jednak bez dedykowanego cyklu. Z kolei w mistrzostwach Europy obie grupy samochodów wykorzystywane będą w ERC4, podzielonego na Open i Junior (kierowcy do lat 27).

ERC2 znika z mistrzostw Europy. Popularne eNki i oraz konstrukcje stworzone w oparciu o kit R4 (Rally2-Kit) będą mogły punktować w klasyfikacji generalnej. Samochody RGT (jak Alpine A110 czy Abarth 124) będą miały osobną klasę.

Piramidy sportowe WRC i ERC Photo by: FIA