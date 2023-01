WRC współpracuje z FIA, aby zapewnić przyszłość rajdów na najwyższym poziomie. Wszystko zaczęło się od wprowadzenia w zeszłym roku zasad hybrydowych Rally1. Obejmowało to serię dyskusji z producentami zaangażowanymi w dyscyplinę i innymi markami, aby stworzyć zestaw zasad, który od 2025 roku przyciągnie nowe zespoły do kategorii Rally1.

Przewiduje się, że ewolucja regulaminu Rally1 zostanie przedstawiona za dwa miesiące. Przepisy będą bazować na obecnych zasadach, obejmujących samochody zbudowane na mocniejszych i bezpieczniejszych podwoziach, napędzane turbodoładowanym silnikiem spalinowym o pojemności 1,6 litra połączonym z jednostką hybrydową o mocy 100 kW, która może dostarczyć 500 koni mechanicznych, gdy włączone są doładowania hybrydowe.

WRC zasugerowało, że rozbudowa obecnej jednostki hybrydowej jest jednym z planów w związku z nowymi przepisami, biorąc pod uwagę znacznie większą pojemność w systemie zbudowanym przez Compact Dynamics. Może to oznaczać wzrost wykorzystania trybów hybrydowych i elektrycznych podczas rajdów.

Oczekuje się również, że nowe przepisy położą większy nacisk na stosowanie w 100% ekologicznego paliwa, którego WRC jest pionierem.

- Jeśli chodzi o przepisy techniczne, nasz dyrektor sportowy Peter Thul był mocno zaangażowany w FIA. Wspólnym celem było ogłoszenie ewolucji obecnej homologacji technicznej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ chcemy mieć jasność tego, co wydarzy się od 2025 roku. Zaczęliśmy o tym rozmawiać publicznie i prywatnie w Monte Carlo w zeszłym roku, w dniu debiutu tych przepisów - powiedział dla Motorsport.com dyrektor zawodów WRC Simon Larkin.

- To będzie ewolucja, a nie rewolucja. Wszyscy są zadowoleni z hybrydy. Jako promotor WRC wiemy, że musimy zrobić więcej w związku z faktem, że jesteśmy pierwszymi mistrzostwami świata, które zaczęły korzystać ze zrównoważonych paliw. Pokonaliśmy wszystkich, a F1 robi z tego wielką sprawę, zaczynając [korzystać ze zrównoważonych paliw] od 2026 roku. Myślę, że to mówi wszystko o tych mistrzostwach. Wyprzedzamy konkurencję na wiele sposobów - dodał Larkin.

Jak wcześniej informowaliśmy, wiele wskazuje na to, że Skoda, Alpine i Grupa Stellantis, która jest właścicielem marek Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot i Vauxhall, zadeklarowali chęć wstąpienia do WRC, jeśli przepisy ulegną zmianie w przyszłości. WRC prawdopodobnie prowadzi rozmowy z tymi markami.

Larkin wierzy, że przepisy Rally1 na 2025 rok zapewnią serii stabilność, aby umożliwić nowym producentom inwestowanie w sport, ale uważa, że ​​na poziomie Rally1 potrzebna jest jeszcze tylko jedna marka oprócz Toyoty, Hyundaia i Forda (poprzez M-Sport).

- Wierzę [że zachęcimy nowe marki], ponieważ zapewniamy stabilność zasad. Myślę, że wszyscy w parku serwisowym zgodzą się, że jeden producent więcej to idealna liczba. Myślę, że cztery zespoły to dobra liczba w kontekście zapewnienia zwrotu z inwestycji. Jeśli będą więcej niż cztery, to myślę, że będzie walka. Mamy stabilną platformę telewizyjną i promocyjną, a liczba widzów jest dobra. Wejście jeszcze jednego producenta nie zaszkodziłoby dotychczasowym - stwierdził Larkin.