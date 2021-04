Po zmianach wprowadzonych w kalendarzu, szutrowy klasyk będzie stanowił dziesiątą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata 2021. Impreza z terminu 29 lipca - 1 sierpnia, została przesunięta na 30 września - 3 października.

Zmiany podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa. W Finlandii obowiązuje zakaz organizacji imprez masowych do końca lata.

Dyrektor rajdu Kai Tarkiainen wyjaśnił, że w zaistniałych okolicznościach organizatorzy nie mogą kontynuować planowania letniego rajdu z braku pewności, czy kibice będą mogli w nim uczestniczyć.

- Rajd Finlandii jest imprezą stworzoną dla widzów i potrzebujemy kibiców, aby to zadziałało - powiedział Kai Tarkiainen. - Chociaż nie ma pewności, że będziemy mogli powitać fanów w październiku, mamy nadzieję, że wprowadzenie programu szczepień znacznie przyczyni się do tego, że będzie to możliwe.

- Dziękujemy wszystkim władzom lokalnym, FIA oraz Promotorowi WRC, za dostosowanie się do nowych terminów - dodał. - Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane zmianami, ale jesteśmy przekonani, że będzie to w najlepszym interesie rajdu, wszystkich zaangażowanych stron oraz kibiców.

Dyrektor rajdowy FIA Yves Matton, podkreślił, że należało rozważyć każdą opcję, aby Rajd Finlandii pozostał w kalendarzu pomimo problemów z pandemią.

- Rajd Finlandii, który jest podstawową Rajdowych Mistrzostw Świata, to historyczne i nie do pominięcia wydarzenie w kalendarzu WRC, z jego spektakularną leśną scenerią i superszybkimi szutrowymi trasami jak kolejka górska - powiedział Matton. - Zależało nam na elastyczności i rozważeniu każdej opcji, aby mieć pewność, że znajdzie się on w kalendarzu w tym roku, pomimo bieżących problemów wywołanych przez pandemię

- Początek października stanowi interesującą zmianę, z pewnością przy nieco innych warunkach pogodowych i miejmy nadzieję, że z kibicami - dodał.

