Nowy termin Rajdu Sardynii

Kolejne zmiany w kalendarzu WRC 2020 wynikają z potwierdzonego już odwołania Rajdu Niemiec. Zawody były planowane jako szósta runda mistrzostw w dniach 15-18 października, ale nie ma możliwości jej przeprowadzenia z powodu ograniczeń dotyczących imprez masowych w Niemczech, nałożonych w związku z pandemią koronawirusa.

- Nasz region w coraz większym stopniu koncentruje się na dużych imprezach sportowych. Nasza wyspa to sport. Sardynia zainwestuje ponad 100 tysięcy euro w tę imprezę, ponieważ wierzymy w projekt, który realizujemy od jakiegoś czasu - powiedział Gianni Chessa, radny odpowiedzialny za turystykę w tym regionie. - Jesteśmy w czasach Covid-19, ale pilnujemy kwestii bezpieczeństwa podczas wielkich wydarzeń.

- Można przyjechać na Sardynię, aby uprawiać sport i cieszyć się długim latem, a sport napędza turystykę - dodał. - Dziękuję za to organizatorom i prezesowi krajowej federacji - Sticchi Damianiemu. Dzięki Rajdowi Sardynii będziemy mieć wpływ na cały świat. Poprawi to również sytuację turystyki, oraz usług, które nie istniałyby bez tego wydarzenia. Wiele hoteli przedłuży sezon, podobnie jak restauracje. Naszym celem jest wydłużenie sezonu turystycznego. Imprezy sportowe mogą tylko pomóc. Nie chodzi tylko o Rajd Sardynii, jesteśmy otwarci na wiele innych ważnych wydarzeń związanych ze sportem.

Rajd będzie składał się z 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 264 kilometrów. Szczegóły trasy zostaną podane dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy też ruszy przyjmowanie zgłoszeń. Na pewno zrezygnowano z oesu w Olbii, który początkowo był planowany na czwartkowy wieczór, aby uniknąć gromadzenia się publiczności.

Rajd będzie transmitowany na żywo również na kanałach federacji ACI.

- Jeszcze kilka miesięcy temu możliwość realizacji tego wydarzenia nie była taka oczywista - powiedział prezes ACI, Angelo Sticchi Damiani. - Ta przeklęta pandemia, która wywróciła nasze życie do góry nogami, mogła zniszczyć wszystko. Bardzo trudno było utrzymać w kraju dwie imprezy zaliczane do mistrzostw świata, takie jak Formuła 1 i rajd. Nie tylko ze względu na kwestie zdrowotne, ale i ekonomiczne. Pomyślcie o Formule 1 bez fanów, jakie to są straty.

- Nawet w przypadku Rajdu Sardynii początkowo były inne plany, jednak mimo nowej formuły nie chcieliśmy odpuścić. Jako ACI od 2004 roku nieprzerwanie organizujemy rajd na Sardynii, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. To wyspa, której piękno jest niepodważalne. Rajd Sardynii ma zdjęcia z widokiem na morze, których wszyscy nam zazdroszczą. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w to dużo pieniędzy. Bardzo chciałem, aby ten rajd się odbył. Ustaliliśmy datę, kiedy czas letni będzie miał jeszcze nawet dodatkową godzinę światła dziennego, aby zapewnić doskonały produkt. Związek z Sardynią nie kończy się na tym, ponieważ w badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet w Sassari podsumowano pozytywny wpływ Rajdu Sardynii na wyspę i gospodarkę. Zawody będziemy promować także podczas Grand Prix Włoch w Monzy, na prostej startowej znajdzie się logo regionu - dodał.

Wg aktualnej wersji kalendarza teraz to Rajd Sardynii stanowi szóstą, ale i przedostatnią rundę Rajdowych Mistrzostw Świata. Sezon ma zamknąć Ypres Rally planowany na termin 19-22 listopada.