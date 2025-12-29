Jak informuje serwis Rallyjournal, firma Latvali, JML-WRT Oy, wykupiła cały kapitał zakładowy Printsport Oy od Eero Raikkonena. Firma z siedzibą w Lievestuore zajmuje się wynajmem i serwisem samochodów rajdowych.

Latvala spędził ostatnie lata jako szef zespołu Toyota Gazoo Racing w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Od teraz jest również właścicielem fińskiego zespołu, który był odpowiedzialny za przygotowanie GR Yarisa Rally2, tegorocznemu mistrzowi świata WRC2, Oliverowi Solbergowi.

- To niesamowite, jak wiele wydarzyło się odkąd zakończyłem karierę zawodowego kierowcy - powiedział Latvala w wywiadzie dla Rallyjournal.

- W pewnym momencie miałem trudności w życiu, które były związane z kwestiami podatkowymi, ale teraz dzieje się coś pozytywnego, co daje dobrą energię, gdy pojawiają się nowe wyzwania.

Latvala założył JML-WRT Oy na początku tego roku. Kieruje również JML-Sports Oy, z którym startuje w rajdach historycznych i buduje zabytkowe samochody rajdowe.

- JML-WRT koncentruje się na działalności sportowej. Zdecydowałem się na podział, gdy nadarzyła się okazja do zakupu udziałów Printsport. JML-WRT skoncentruje się na nowoczesnych samochodach rajdowych, podczas gdy JML-Sports skupi się na samochodach zabytkowych – wyjaśnił Latvala.

Założyciel Printsport, Raikkonen, pozostanie prezesem zespołu i będzie nadal zarządzał jego bieżącą działalnością. Przejęcie nie spowoduje zmian w składzie kadrowym zespołu.

Za kierownicą Toyot Rally2 w ostatnich sezonach tytuły zdobywali Sami Pajari i Oliver Solberg, którzy teraz ścigają się w zespole Toyota Gazoo Racing. W przyszłym roku szansę w WRC2 otrzyma japoński kierowca Yuki Yamamoto – uczestnik programu Toyoty.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally2 Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

- Działalność będzie kontynuowana i oczywiście istnieje możliwość, że ponownie wystartuje w Rajdzie Finlandii – stwierdził Latvala, nawiązując do swojego domowego rajdu WRC.

- Oczywiście chodzi o to, aby Eero nadal zarządzał zespołem i dbał o klientów. Plan zakłada również wynajem samochodów, jeśli inni klienci zechcą do nas dołączyć – dodał.

Latvala jest jedynym właścicielem JML-WRT, ale dyrektor generalny zespołu Toyota WRC, Yuichiro Haruna, i dyrektor techniczny, Tom Fowler, pełnią funkcję wiceprezesów zarządu. Według Latvali, zaangażowanie Toyoty nie jest znaczące, nawet jeśli do projektu dołączyli kluczowi członkowie kierownictwa zespołu.

- Nie dałbym rady zrobić tego sam i potrzebowałem pomocy. Haruna rozumie stronę biznesową i dlatego go potrzebuję. Fowler zajmuje się stroną techniczną i dlatego go zatrudniłem – przyznał Latvala.

Printsport będzie kontynuował bliską współpracę z zespołem WRC Toyoty, szczególnie w zakresie samochodu Rally2 i programu WRC2.