Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
WRC

Nowy właściciel Printsportu

Jari-Matti Latvala ujawnił nowe szczegóły dotyczące zakupu rajdowego zespołu.

Piotr Furman
Opublikowano:
Jari-Matti Latvala, JML-WRT OY Toyota GR Yaris Rally

Jari-Matti Latvala, JML-WRT OY Toyota GR Yaris Rally

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Jak informuje serwis Rallyjournal, firma Latvali, JML-WRT Oy, wykupiła cały kapitał zakładowy Printsport Oy od Eero Raikkonena. Firma z siedzibą w Lievestuore zajmuje się wynajmem i serwisem samochodów rajdowych.

Latvala spędził ostatnie lata jako szef zespołu Toyota Gazoo Racing w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Od teraz jest również właścicielem fińskiego zespołu, który był odpowiedzialny za przygotowanie GR Yarisa Rally2, tegorocznemu mistrzowi świata WRC2, Oliverowi Solbergowi.

- To niesamowite, jak wiele wydarzyło się odkąd zakończyłem karierę zawodowego kierowcy - powiedział Latvala w wywiadzie dla Rallyjournal.

- W pewnym momencie miałem trudności w życiu, które były związane z kwestiami podatkowymi, ale teraz dzieje się coś pozytywnego, co daje dobrą energię, gdy pojawiają się nowe wyzwania.

Czytaj również:

Latvala założył JML-WRT Oy na początku tego roku. Kieruje również JML-Sports Oy, z którym startuje w rajdach historycznych i buduje zabytkowe samochody rajdowe.

- JML-WRT koncentruje się na działalności sportowej. Zdecydowałem się na podział, gdy nadarzyła się okazja do zakupu udziałów Printsport. JML-WRT skoncentruje się na nowoczesnych samochodach rajdowych, podczas gdy JML-Sports skupi się na samochodach zabytkowych – wyjaśnił Latvala.

Założyciel Printsport, Raikkonen, pozostanie prezesem zespołu i będzie nadal zarządzał jego bieżącą działalnością. Przejęcie nie spowoduje zmian w składzie kadrowym zespołu.

Za kierownicą Toyot Rally2 w ostatnich sezonach tytuły zdobywali Sami Pajari i Oliver Solberg, którzy teraz ścigają się w zespole Toyota Gazoo Racing. W przyszłym roku szansę w WRC2 otrzyma japoński kierowca Yuki Yamamoto – uczestnik programu Toyoty.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally2

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Printsport Toyota GR Yaris Rally2

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

- Działalność będzie kontynuowana i oczywiście istnieje możliwość, że ponownie wystartuje w Rajdzie Finlandii – stwierdził Latvala, nawiązując do swojego domowego rajdu WRC.

- Oczywiście chodzi o to, aby Eero nadal zarządzał zespołem i dbał o klientów. Plan zakłada również wynajem samochodów, jeśli inni klienci zechcą do nas dołączyć – dodał.

Latvala jest jedynym właścicielem JML-WRT, ale dyrektor generalny zespołu Toyota WRC, Yuichiro Haruna, i dyrektor techniczny, Tom Fowler, pełnią funkcję wiceprezesów zarządu. Według Latvali, zaangażowanie Toyoty nie jest znaczące, nawet jeśli do projektu dołączyli kluczowi członkowie kierownictwa zespołu.

- Nie dałbym rady zrobić tego sam i potrzebowałem pomocy. Haruna rozumie stronę biznesową i dlatego go potrzebuję. Fowler zajmuje się stroną techniczną i dlatego go zatrudniłem – przyznał Latvala.

Printsport będzie kontynuował bliską współpracę z zespołem WRC Toyoty, szczególnie w zakresie samochodu Rally2 i programu WRC2.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Hyundai nie boi się Toyoty

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera

Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera

Formuła 1
Formuła 1
Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera
Domenicali: Chcemy silnego Ferrari

Domenicali: Chcemy silnego Ferrari

Formuła 1
Formuła 1
Domenicali: Chcemy silnego Ferrari
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa

Najnowsze wiadomości

Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera

Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera

Formuła 1
F1 Formuła 1
Kartka z kalendarza: Wypadek Michaela Schumachera
Domenicali: Chcemy silnego Ferrari

Domenicali: Chcemy silnego Ferrari

Formuła 1
F1 Formuła 1
Domenicali: Chcemy silnego Ferrari
Nowy właściciel Printsportu

Nowy właściciel Printsportu

WRC
WRC WRC
Nowy właściciel Printsportu
Hadjar debiutantem roku?

Hadjar debiutantem roku?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Hadjar debiutantem roku?

Prime

Poznaj pakiet premium
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai postawił aż na pięciu

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje

Hyundai modernizuje

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry