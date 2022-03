Kolizja terminu pokazu mody w Pradzie i pierwszego etapu Rajdu Szwecji, drugiej rundy WRC 2022, będzie kosztowała kibiców o jednego Forda Pumę Rally 1 mniej na starcie nadchodzących zawodów.

Lorenzo Bertelli musiał wycofać swoje zgłoszenie do rajdu, który rusza w przyszłym tygodniu. Dla Włocha miał to być siódmy start w Szwecji, który uczyniłby go pierwszym prywatnym kierowcą za kierownicą samochodu Rally1.

Musi jednak poświęcić się obowiązkom służbowo-rodzinnym, a jako że jego matką jest Miuccia Prada, współorganizująca Milan Fashion Week, nabiera to nieco innego znaczenia.

W odniesieniu do dalszych planów, Bertelli wbrew powszechnym spekulacjom nie pojawi się w Rajdzie Safari. Natomiast rozważa przystąpienie do innej rundy mistrzostw świata.

Zespół M-Sport Ford obecnie przebywa w Szwecji przygotowując się do rajdu, który odbędzie się w dniach 24-27 lutego.

Polecane video: