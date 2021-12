Sébastien Ogier uważa, że podczas otwarcia przyszłorocznych mistrzostw świata, w Rajdzie Monte-Carlo zespoły będą zmagały się z niezawodnością nowych samochodów hybrydowych.

Ośmiokrotny mistrz świata po raz pierwszy przetestował w miniony weekend Toyotę GR Yaris Rally1, przygotowując się do pierwszej rundy sezonu 2022, jak na razie jedynej potwierdzonej w jego przyszłorocznej, częściowej kampanii.

Ogier wziął udział w dwudniowych jazdach na francuskich asfaltach, po tym jak jego wcześniej planowana sesja, w zeszłym miesiącu, została przełożona po wypadku Elfyna Evansa, który uszkodził samochód testowy.

Ogier był zadowolony ze swoich pierwszych doświadczeń w Rally1, ale 37-latek spodziewa się, że niezawodność odegra sporą rolę na początku sezonu, ponieważ zespoły wciąż dostosowują się do nowych przepisów technicznych w najwyższej klasie.

- Myślę, że w pierwszych tygodniach sezonu niezawodność może odgrywać większą rolę, niż do tej pory, ponieważ te samochody są bardzo nowe, chociaż podczas testów widać czynione postępy w tym zakresie - powiedział Ogier, ośmiokrotny zwycięzca Rajdu Monte-Carlo.

- Możliwe, że w porównaniu z poprzednim sezonem awaryjność będzie istotnym czynnikiem, ale jestem przekonany, że zespół będzie ciężko pracował nad tą kwestią i uda mu się sprawić, że samochód będzie się rozwijał zarówno pod względem osiągów, jak i niezawodności - kontynuował.

- Bądźmy szczerzy jadąc do Monte Carlo. To, co wydarzy się, stanowi ogromny znak zapytania dla wszystkich i towarzyszy nam większa niepewność niż kiedykolwiek wcześniej - podkreślił.

Porównując GR Yarisa do swojego poprzednika, który poprowadził Francuza do dwóch tytułów mistrza świata w 2020 roku i w tym sezonie, Ogier przyznaje, że samochód jest „krokiem wstecz” pod względem osiągów, ale jest przekonany, że tempo poprawi się w miarę, jak zespoły będą rozwijały swoje maszyny Rally1.

Zgodnie z przepisami na 2022 rok, samochody Rally1 będą generowały 500 koni mechanicznych, w momencie korzystania z systemu hybrydowego o mocy 100kW, w połączeniu z 1,6-litrowym turbodoładowanym silnikiem spalinowym.

- Nie ma co ukrywać, że jest to krok wstecz pod względem osiągów, samochody są wolniejsze i cięższe, a przepisy techniczne wprowadzają sporo ograniczeń w wielu aspektach - dodał. - Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że dopóki wszyscy będą ścigali się takimi samymi maszynami, rywalizacja zapowiada się ekscytująco.

- Jestem również pewien, że rozwój aut będzie postępował. Weźmy za przykład samochody WRC minionej generacji, które w momencie pojawienia się w 2017 roku nie były tak szybkie, jak np. pod koniec sezonu 2021. Spodziewam się, że z nadchodzącymi rajdówkami czeka nas ten sam proces - uznał.

Oczekuje się, że Ogier będzie jeździł Yarisem 2022 ponownie w grudniu, przed kolejną sesją w przyszłym miesiącu w ramach przygotowań do Rajdu Monte-Carlo, który odbędzie się w dniach 20-23 stycznia.

