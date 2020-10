Obawy Rovanpery

W sezonie 2019 Rovanpera i Jonne Halttunen startowali na Sardynii Skodą Fabią Rally2 evo. Wygrali rywalizację w WRC 2 Pro oraz w klasie RC2.

- To był najtrudniejszy rajd dla mnie, jaki zaliczyłem - powiedział Rovanpera serwisowi DirtFish. - Było ciężko. Nie czułem się pewnie w samochodzie i nie miałem zaufania do opisu. W miejscach, gdzie spodziewałem się dobrej przyczepności, nie było jej wcale.

- Z pewnością to nie był jeden z moich najlepszych rajdów - kontynuował. - Dlatego testy przed edycją 2020 były tak ważne. Przygotowania poszły dobrze. Musimy upewnić się, że będziemy czuli się lepiej w samochodzie niż w zeszłym roku. Jeśli to się uda, będzie w porządku.

Dla Fina to kolejny etap zdobywania doświadczenia w rajdach, w których średnia prędkość jest nieco niższa.

- Wiele nauczyłem się w Turcji o jeździe z taką prędkością oraz o oponach - przyznał. - Jednak potrzebuję jeszcze lepszego wyczucia i pracy z opisem trasy w takich miejscach, jak Sardynia.

- Nie jeździłem zbyt wiele w tego typu rajdach, jak te w Turcji i na Sardynii. Spędziłem dużo czasu na szybszych trasach. Dlatego muszę zrozumieć jak zachowuje się samochód na wolniejszych oesach. W zeszłym roku byłem pierwszy raz na Sardynii. Ciężko mi było w zdradliwych miejscach, które już wszyscy znają - zakończył.

Rovanpera przystępuje do szóstej rundy WRC 2020 sklasyfikowany na trzecim miejscu wśród kierowców, ma tyle samo punktów co Ott Tanak. Do Elfyna Evansa tracą 27 oczek i 9 do Sebastiena Ogiera.