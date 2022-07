Na szybkich szutrach w rejonie Tartu po raz trzeci rozdane będą punkty w światowym czempionacie. Organizatorzy przygotowali 24 oesy o łącznej długości blisko 314 kilometrów.

Właściwą rywalizację poprzedził odcinek testowy. Od godziny 8:01 polskiego czasu jeżdżono po próbie Abissaare liczącej 6,23 km. Poranek przywitał załogi opadami deszczu i mokrą nawierzchnią.

Najszybsi w podsumowaniu zajęć byli Lappi i Ferm, wracający do składu Toyoty. Finowie aż pięć razy pojawiali się na trasie i w ostatniej próbie wykręcili 2.53,3. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe - również pięciokrotnie widziani na oesie - stracili 0,7 s. Trójkę skompletowali liderzy sezonu: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+1,1 s] którzy po raz kolejny będą pierwsi na trasie piątkowego etapu.

Gospodarze: Ott Tanak i Martin Jarveoja byli czwarci [+1,7 s]. Elfyn Evans i Scott Martin stracili do Lappiego 2,3 s, jednocześnie o pół sekundy wyprzedzając Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona. Craig Breen i Paul Nagle byli najwyżej sklasyfikowaną załogą M-Sportu. Do Irlandczyków należał siódmy rezultat [+3,4 s]. Identyczny wynik mają Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Duet zakończył jednak zajęcia rolowaniem i mechanicy Toyoty muszą mocno zakasać rękawy, by odbudować GR Yarisa.

Kolejne samochody Rally1 ukończyły shakedown w kolejności: Gus Greensmith i Jonas Andersson [+3,8 s], Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+4 s] oraz Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+5,3 s].

W WRC 2 z bardzo dobrej strony pokazali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Czas z drugiego przejazdu - 3.07,3 dał pierwszą pozycję w kategorii. Pół sekundy gorsi byli Marco Bulacia i Diego Vallejo. Fabrizio Zaldivar i Marcelo Der Ohannesian mieli trzeci wynik [+0,7 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak tradycyjnie tylko raz przejechali trasę i zamknęli dziesiątkę WRC 2 [+2,7 s].

W czwartkowym programie widnieją jeszcze: ceremonia startu oraz supeoes zlokalizowany przy Estońskim Muzeum Narodowym. Ten ruszy o godzinie 19:38 polskiego czasu.

Polecane video: