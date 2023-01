W miniony weekend, podczas Rajdu Monte Carlo, Oliver Solberg pilotowany przez Elliota Edmonsona wrócił do akcji. Zasiadł za kierownicą Skody Fabii RS Rally2, którą będzie dysponował w tym roku w WRC 2.

W pierwszej rundzie sezonu tegorocznych mistrzostw świata ścigał się jedynie w klasie RC2, aby lepiej zaznajomić się z nową rajdówką czeskiego producenta, zanim rozpocznie walkę w dedykowanej dla tych aut kategorii WRC 2, od rundy w Szwecji w lutym.

W stawce RC2 zapisał na swoje konto dziesięć z osiemnastu odcinków specjalnych. Pięć razy kończył próby w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej.

- Jestem naprawdę zadowolony z przebiegu rajdu - powiedział Solberg. - Naprawdę nie wiedziałem zbytnio, czego spodziewać się po tym wydarzeniu i po samochodzie. Chciałem znaleźć się na czele klasy, co się udało.

- W czwartek wieczorem niestety przebiliśmy oponę na drugim oesie, co kosztowało nas kilka minut - kontynuował - Owszem, fajnie byłoby od razu wygrać klasę RC2, ale priorytetem było oswojenie się z samochodem, praca z zespołem Toksport i zdobycie nieco większego doświadczenia w tym rajdzie.

- Nie byliśmy zgłoszeni w WRC 2. O punkty będziemy walczyli w siedmiu rundach zaczynając program WRC 2 od Szwecji - wyjaśnił. - Jak mówię, byliśmy tu dla zdobycia doświadczenia. Ustawienia na odcinki specjalne w niedzielny poranek nie były idealne, pojechaliśmy trochę za ostro jak na panujące warunki. Pracowaliśmy jednak nad tym i byliśmy już szybsi na dwóch ostatnich próbach. Dla mnie ważne było pokazanie szybkości.

Czytaj również: Delecour zachwycony WRC 2

Ostatecznie rywalizację ukończył na szóstym miejscu w RC2 i czternastym w generalce.

- To nie był tylko samochód - odniósł się do swojej konkurencyjnej postawy. - To cały zespół Toksport i oczywiście Elliott. Ten wynik to więcej niż się spodziewałem. To niesamowite jak płynnie i bezproblemowo przebiegł ten weekend w rajdzie, który może być naprawdę skomplikowany.

- Wynik pozwala poczuć mi się pewnie przed Szwecją. W ciągu najbliższych trzech tygodni czekają nas testy i kilka fajnych wydarzeń na śniegu. Monte było naprawdę świetne, a meldowanie się w pierwszej dziesiątce na tak wielu oesach to coś, z czego jestem naprawdę dumny - podsumował.

Czytaj również: Łukjaniuk wsparł Griazina

Video: Rajd Monte Carlo 2023 - Podsumowanie rywalizacji w WRC 2