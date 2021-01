Francuz, reprezentant Alpine F1 Team, wsiadł za kierownicą Alpine A110S na dwóch pierwszych odcinkach specjalnych Rajdu Monte Carlo 2021. W samochodzie oznaczonym numerem 31 wyjechał na trasę oesów jako VIP, jeszcze przed rozpoczęciem właściwej rywalizacji.

Przyznał, że trudnym ale fajnym zadaniem było poprowadzenie auta po śliskiej i mokrej nawierzchni, wsłuchując się równocześnie w komendy pilota.

- To była niesamowita zabawa, naprawdę podobał mi się czas spędzony na tych drogach - powiedział Ocon. - Ten pierwszy kontakt z rajdami nie był najłatwiejszy, mimo to świetnie się bawiłem. Z każdym kilometrem czułem się coraz pewniej.

- Było wiele zdradliwych sekcji na trasie, częste zmiany przyczepności itp., co jest zupełnie inne od tego, do czego jestem przyzwyczajony - kontynuował. - Trzeba się wsłuchać w komendy pilota, co też nie jest łatwe. Kiedy pokonujesz zakręt, już słyszysz co będzie dalej. W każdym razie poradziłem sobie lepiej, niż się spodziewałem. Samochód prowadził się dobrze.

Pytany o kierowców WRC przyznał, że teraz darzy ich jeszcze większym szacunkiem.

- To bohaterowie. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć. Już wcześniej miałem okazję do oglądania onboardów. Fajnie obserwuje się tę kontrolę nad samochodem, jaką ma Sebastien Ogier pokonując odcinki specjalne. Natomiast w realnym świecie, drogi wydają się jeszcze węższe i trudniejsze. Naprawdę, to mocno zdradliwe. Szczerze, czapki z głów przed chłopakami. Mają jaja ze stali - zakończył.