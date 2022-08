Oczekiwanie na nową Skodę

Nową Skodę Fabię RS Rally2 zaprezentowano na początku czerwca w Mladej Boleslav. Wówczas szef Skody Motorsport - Michal Hrabanek wskazywał, że auto zadebiutuje w mistrzostwach świata najpóźniej na początku września, w Rajdzie Akropolu.

Fabia RS Rally2 jest już gotowa do rywalizacji, ale problem stanowi ciągły brak części zamiennych. Ze względu na trudną sytuację na świecie łańcuchy dostaw podzespołów do produkcji samochodów nie działają tak jak powinny, co odbija się również na budowie i serwisowaniu samochodów rajdowych.

Uważa się, że nowym celem Skody jest wystawienie tego auta w mistrzostwach świata podczas październikowego Rajdu Katalonii. Jeśli to się jednak nie uda, debiut na trasach WRC miałby nastąpić dopiero w sezonie 2023.

Emil Lindholm, który wraz z Krisem Meeke, Janem Kopeckym i Andreasem Mikkelsenem, był zaangażowany w rozwój i testy tego auta, nie może doczekać się, kiedy będzie miał okazję pościgać się zasiadając za jego kierownicą.

- Tak, zaliczyłem w nim przyzwoitą ilość testów i oczywiście spędzenie sporej ilości czasu na pracy z takim zespołem, jak Skoda, było dla mnie bardzo pomocne - przekazał Lindholm, aktualny lider klasyfikacji WRC 2 Junior 2022. - Jedyne co mogę teraz powiedzieć, to że mam nadzieję, iż niebawem zaliczę rajd za kierownicą tego samochodu.

- Nie mam na to odpowiedzi - odparł na pytanie serwisu DirtFish, kiedy nowa Fabia pojawi się na odcinkach specjalnych światowego czempionatu. - Rzecz jasna liczę, że zasiądę za kierownicą jednego z tych samochodów.

Jedyny publiczny występ Fabii RS Rally2 miał miejsce w Rajdzie Bohemii, gdzie Andreas Mikkelsen pojechał nią jako zerówką.

W ostatnich dniach Skoda Motorsport gościła w Grecji, gdzie wraz z Krisem Meeke kontynuowała prace rozwojowe nad nową Fabią.

