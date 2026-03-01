Przejdź do głównej treści
WRC

Odeszła legenda Lancii

Zmarł Sandro Munari, wielkokrotny zwycięzca Rajdu Monte Carlo oraz zdobywca Pucharu Świata Kierowców 1977.

Piotr Furman
Opublikowano:
1974 Lancia Stratos Munari Alitalia

1974 Lancia Stratos Munari Alitalia

Autor zdjęcia: Tom Howard

Włoch zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej utytułowanych kierowców lat 70 XX wieku. Munari jako pierwszy zdobył Puchar FIA Kierowców, który był przyznawany w latach 1977-1978, zanim najlepszy kierowca był honorowany tytułem mistrza świata.

Urodzony w 1940 roku we włoskim Cavarzere „Il Drago” [Smok] zapewnił w latach 70. największe sukcesy Lancii. Munari rozpoczął swoją rajdową karierę w 1965 roku, zdobywając tytuły Rajdowego Mistrza Włoch w 1967 i 1969 roku.

Za kierownicą Lancii Fulvii wygrał Rajd Monte Carlo w 1972 roku, a rok później zdobył tytuł mistrza Europy.

Czytaj również:

Kolejne trzy zwycięstwa w Monte Carlo odniósł w latach 1975-1977, prowadząc słynnego Stratosa. Munari Stratosem wygrał również Rajd Sanremo w 1974 roku, pomagając włoskiej marce zdobyć pierwszy tytuł mistrza świata producentów.

- Pamiętam, że w Rajdzie RAC miałem tylko jeden samochód, który był konkurencyjny dla Sandro Munariego – powiedział Cesare Fiorio. - Mógł wygrać ten rajd, ale cały czas mu powtarzałem, że trzeba jechać powoli, bo miejsce w pierwszej trójce zapewnia nam mistrzostwo. Zajął trzecie miejsce, bo cały czas go spowalniałem.

W dużej mierze dzięki Munariemu Lancia obroniła tytuł w 1975 roku i ponownie zdobyła mistrzostwo rok później, potwierdzając swoją dominację w rajdach najwyższej rangi.

Sandro Munari

Sandro Munari

Autor zdjęcia: LAT Images

Ostatnią rundą WRC, jaką zaliczył Włoch, był Rajd Safari w 1984 roku. W ciągu swojej znakomitej kariery odniósł siedem zwycięstw w rajdach rangi mistrzostw świata. Po raz ostatni triumfował w 1977 roku w Monte Carlo. Wszystkie swoje zwycięstwa w WRC odniósł za kierownicą Stratosa.

Po zakończeniu czynnej kariery Munari regularnie brał udział w historycznych rajdach, najczęściej za kierownicą modelu Stratos.

Munari odszedł 27 lutego w wieku 85 lat po długiej walce z chorobą.

