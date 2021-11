Costa Valle Imagna 1, 22,11 km, to klasyczny górski odcinek specjalny. Po starcie w Sant'Omoborno Terme, szeroki i kręty podjazd przez Valsecca i Costa Valle Imagna prowadzi do przełęczy Valcava, 1340 m n.p.m. Długi i stromy zjazd kieruje do mety w Torre de Busi, gdzie droga w końcowym odcinku staje się bardzo wąska. W okolicach siódmego kilometra była duża mgła.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia byli wolniejsi od Evansa o zaledwie 0,1s.

- Pod koniec wyczucie było dobre. Było trochę mgły na podjeździe, co dość utrudniało jazdę, ale w porządku - przekazał Evans.

- Nie było tak źle. Na szczycie było zdradliwie, ze względu na mgłę, więc pojechałem tam ostrożniej, generalnie za nami czysty przejazd odcinka specjalnego - powiedział Ogier.

8,7s stracili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

- Nie wiem. Cisnąłem naprawdę bardzo mocno, ale niestety na spadaniu miałem kłopoty na hamowaniach - informował Belg. - Może to ze względu na drugie zapasowe koło w samochodzie. Na testach wszystko było w porządku i myśleliśmy, że teraz też będzie dobrze.

Dani Sordo i Candido Carrela pojechali wolniej od najszybszej załogi o 11,3s.

- Poszło nam naprawdę źle. W połowie odcinka było ciężko i pojechałem źle w tej mgle - przekazał Hiszpan.

- Myślałem, że stracę minutę lub coś w tym stylu z powodu mgły. W wilgotnych miejscach jechałem bardzo spokojnie i może zbyt ostrożnie. Wiem, gdzie tracę czas do najlepszych zawodników - powiedział Oliver Solberg (+17,5s).

- To było dla nas dobre doświadczenie - powiedział Adrien Fourmaux (+19,1s). – Niestety na tych oponach mocno się ślizgaliśmy. Spróbujemy coś zdziałać z kołami zapasowymi.

Teemu Suninen i Mikko Markkula zanotowali siódmy rezultat (+20,4s), Takamoto Katsuta i Aaron Johnston ósmy (+24,8s). Dziesiątkę skompletowali Gus Greensmith i Jonas Andersson (+26,3s) oraz Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (+44,7s).

Po dwóch odcinkach specjalnych Ogier wyprzedza Evansa o 3,5s, Neuville’a o 16,8s. Sordo traci do trójki 0,6s.

Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow wygrali odcinek w kategorii WRC 2. Andreas Mikkelsen i Phil Hall, którzy „pocałowali” barierę, stracili do rywali 10,6s.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak byli najszybsi w WRC 3. Rossel i Renucci stracili do Polaków 1,3s, ale w rajdzie utrzymują prowadzenie. 3,1s za francuską załogą są Albertini Stefano i Danilo Fappani, a reprezentanci Lotos Rally Team ustępują im o 5,3s.

