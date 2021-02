Odpowiedź Toyoty, przygoda Tanaka

Kaihuavaara to najkrótszy oes tegorocznego Arctic Rally Finland. Załogi mają do pokonania niespełna 20 km. Próba należy do klasyków lapońskiej rundy mistrzostw Finlandii. W porównaniu ze styczniowym wydarzeniem trasa została skrócona, a kierunek jazdy odwrócony. Droga jest wąska, szersze są jedynie krótkie fragmenty.

Oes - pierwszy w rajdzie - zapisali na swoje konto Evans i Martin. Toyota zrewanżowała się Hyundaiowi, zajmując całe podium na odcinku. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen stracili 1,2 s, a Sebastien Ogier i Julien Ingrassia 1,9 s.

- Było w porządku. Szybki oes. W niektórych miejscach można było oczywiście pojechać lepiej, ale przy takich prędkościach najpierw trzeba być pewnym notatek - przekazał Evans.

- Nie jest to najlepszy czas. Nie ma wyczucia. Samochód nie robi tego, czego bym oczekiwał - mówił zrezygnowany Rovanpera.

- Liczą się goście za nami. Szczerze mówiąc, jechałem na limicie. Zobaczymy czy to wystarczy - zastanawiał się Ogier.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe - najlepsi z obozu Hyundaia - zameldowali się na mecie z czwartym wynikiem [+4,5 s], o 0,4 s wyprzedzając Craiga Breena i Paula Nagle. Oliver Solberg i Sebastian Marshall kontynuują świetną jazdę. Tym razem szósty czas, 5 s za Evansem.

- Mamy pewne problemy. Pracujemy nad nimi, ale nie jest łatwo. Niezbyt dobry oes, mówiąc szczerze - wyjaśnił Neuville.

- Myślałem, że był to dobry oes. Jechałem na limicie. Niewiele więcej mogę zrobić - przyznał Breen.

- Jechałem okropnie. Nie mogłem odnaleźć pewności. Notatki były zbyt zachowawcze. W porządku, uczę się - mówił Solberg.

Siódmy czas na OS4 osiągnęli Takamoto Katsuta i Daniel Barritt [+5,2 s]. Ott Tanak i Martin Jarveoja przeżyli chwilę grozy pod koniec odcinka. Hyundai niemal utknął w zaspie. Obyło się jednak bez dużych strat. Na mecie - ósmy rezultat [+6,1 s].

- Całkiem ładny oes. Trochę się jednak wahałem na kilku zakrętach, więc straciłem trochę czasu - przyznał Katsuta.

- Nie mogłem włączyć wycieraczek, więc nic nie widziałem. Dobrze, że udało się wydostać - odetchnął Tanak.

W pierwszej dziesiątce zmieścili się jeszcze: Teemu Suninen i Mikko Markkula [+13,3 s] oraz Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+15,1 s].

- Brakuje nam zakrętów. Ciężko mi gdziekolwiek zrobić różnicę - martwił się Suninen.

- Przepięknie. Sporo frajdy. Starałem się. Wydaje mi się, że straciłem trochę w lesie - informował Loubet.

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Tanak. Rovanpera [+21,2 s] odebrał drugą pozycję Breenowi [+22,4 s]. Piątkę kompletują Neuville [+29,2 s] i Evans [+37,2 s].

Esapekka Lappi i Janne Ferm nie oddali jeszcze oesu w WRC 2. Finowie wyprzedzili Andreasa Mikkelsena i Olę Floene o 3,5 s. 2 s wolniej jechali Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. W łącznej klasyfikacji Lappi wypracował sobie 22 s przewagi nad Mikkelsenem, który z kolei o 7 s wyprzedza Griazina.

Oes został wstrzymany - samochód Emila Lindholma i Mikaela Korhonena blokuję drogę.

więcej wkrótce