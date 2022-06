Piątkową część rywalizacji rozpoczął odcinek Loldia, liczący prawie 20 kilometrów. Próba ma zmienną charakterystykę jeśli chodzi o nawierzchnię, która miejscami staje się bardziej kamienista. Na całym dystansie jest wąsko. Mniej więcej w połowie odcinka załogi osiągają blisko 2400 m n.p.m.

Najlepiej na otwarcie dnia spisali się Loeb i Galmiche. Francuski duet wygrał oes, choć Ford Puma Rally1 ucierpiał w kontakcie z niewielkim drzewkiem. Elfyn Evans i Scott Martin byli gorsi o 0,2 s. Trójkę uzupełnili Sebastien Ogier i Benjamin Veillas [+0,5 s]

- Poprawiałem notatki, a był to podstępny zakręt i dotknęliśmy małego drzewa. Muszę to sprawdzić, ale nie sądzę, by był to wielki problem - wyjaśnił Loeb.

- Było w porządku. Słuchałem notatek i pozostawałem w linii - komentował Evans.

- Nie jest tak źle. Najgorsze dopiero nadchodzi. Miałem trochę problemów na zjeździe, poza tym w porządku - meldował Ogier.

Tuż za trójką byli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+1,5 s], którzy o 3,3 wyprzedzili swoich zespołowych kolegów z M-Sportu: Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona. Od szóstego czasu rozpoczęli Craig Breen i Paul Nagle [+13,5 s]. Pierwsi na trasie: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen byli gorsi od Loeba o 14,7 s. Sekundę do Finów stracili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

W dziesiątce zmieścili się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+16,9 s] oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+29,4 s]. W Hyundaiu i20 N Rally1 Otta Tanaka i Martina Jarveoi urwał się drążek do zmiany biegów. Strata przekroczyła 36 s.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak pokonali konkurentów w WRC 2. Martin Prokop i Zdenek Jurka stracili do Polaków 12,9 s, a Gill Gaurav i Gabriel Morales 18,8 s. W łącznej tabeli prowadzi Kajetanowicz przed Prokopem [+13,8 s].

Po OS2 na czele jest Ogier. Evans traci 0,9 s, a Loeb 1,3 s. Fourmaux jest czwarty [+8,1 s]. Piątkę zamyka Greensmith [+9 s].